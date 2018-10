Nashville (USA) - Český hokejový brankář Miroslav Svoboda byl povolán z druhé farmy z celku Atlanta Gladiators do prvního týmu Nashvillu. V sobotním utkání v Edmontonu kryl na lavičce záda Juusemu Sarosovi, který při výhře 3:0 vychytal čisté konto. Jednička Predators Pekka Rinne se zranil ve třetí třetině pátečního duelu v Calgary (5:3) po kolizi se spoluhráčem Kevinem Fialou.

Svoboda podepsal na konci dubna s Predators dvouletý nováčkovský kontrakt a vydal se bojovat o NHL po roce stráveném v extraligové Plzni. Svobodu draftoval před třemi lety Edmonton na 208. pozici, za mořem ale dosud nechytal.

Třiadvacetiletý gólman v přípravě za Nashville nenastoupil a po původním přesunu na farmu do Milwaukee do AHL putoval ještě o stupeň níže do ECHL. Ve dvou zápasech za Atlantu má průměr 1,50 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 94,6 procenta.

Před úterním domácím duelem Nashvillu se San Jose by měl Svobodu na soupisce Predators nahradit Troy Grosenick z Milwaukee, kam zamíří naopak český gólman.

Vsetínský rodák byl od sezony 2012/13 hráčem Třince, místo extraligy však působil převážně v první lize. Loni pomohl Jihlavě k postupu do extraligy. V minulé sezoně v Plzni vychytal v 47 zápasech základní části 33 vítězství, což bylo suverénně nejvíce ze všech extraligových gólmanů.

V průměru inkasoval 2,1 branky na utkání při úspěšnosti zákroků 92,57 procenta. Pětkrát udržel čisté konto. Ve vyřazovacích bojích zasáhl Svoboda do deseti zápasů, dostal v průměru 2,25 gólu na utkání, úspěšnost měl 91,02 procenta a dvakrát vychytal nulu. Na kontě má i jeden start v české reprezentaci.