Nash táborský závod SP cyklokrosařek nevyšel, dojela osmnáctá

Tábor - Vedoucí žena seriálu Světového poháru v cyklokrosu Kateřina Nash dojela v domácím závodě na trati v Táboře osmnáctá. Závod ovládly Nizozemky, vyhrála Annemarie Worstová.

Jednačtyřicetiletá Nash byla brzy po startu až patnáctá a nedokázala se na trati, kde v roce 2011 závod SP vyhrála, dostat v pořadí výš. Za vítěznou Worstovou zaostala téměř o tři minuty.

Po vítězství, druhém a sedmém místě jde o její nejhorší umístění v této sezoně Světového poháru. Přesto zůstala v čele průběžného pořadí.

Junior Zatloukal byl třetí

Junior Jan Zatloukal dojel třetí v závodě Světového poháru v cyklokrosu v Táboře. Sedmnáctiletý závodník se tak dočkal v elitním seriálu prvního umístění na stupních vítězů. Zvítězil Belgičan Thibau Nys, syn krosové legendy Svena Nyse. V kategorii do 23 let skončil Josef Jelínek šestnáctý.

Zatloukal, jenž byl minulý víkend na mistrovství Evropy v Itálii třináctý, se prosadil na pódium díky nástupu v posledním z pěti okruhů, kdy nechal za zády Švýcara Daria Lilla a Belgičana Warda Huybse. Na vítězného Nyse ztratil 17 sekund.

Nys navázal na triumf v boji o evropské medaile, druhý byl s mankem tří vteřin Ital Davide De Pretto. Z Čechů se do první dvacítky vešli ještě šestnáctý Matyáš Fiala a David Šulc, jenž dokončil závod hned za ním.

Mezi muži do 23 let se z domácích závodníků do první desítky nikdo neprosadil. Nejlépe si vedl Jelínek, ze 16. místa ztratil na vítězného Thomase Meina přes minutu a půl. Druhý za Britem dojel Švýcar Kevin Kuhn, třetí skončil Francouz Antoine Benoist.

Závod žen začal ve 13 hodin, elitní mužská kategorie odstartuje ve 14:30.

Výsledky Světového poháru v cyklokrosu v Táboře

Muži do 23 let (17,1 km): 1. Mein (Brit.) 48:39, 2. Kuhn (Švýc.) -11, 3. Benoist (Fr.) -13, ...16. Jelínek -1:38, 22. Říman -3:11, 25. J. Ťoupalík -3:40, 26. Hula -3:54, 29. Camrda -4:18, 32. Kunášek -4:55, 33. Bakus -5:08, 35. Vaníček -5:37, 36. Kučera -5:39, 38. Stloukal (všichni ČR) -1 kolo.

Junioři (14,3 km): 1. Nys (Belg.) 41:26, 2. De Pretto (It.) -3, 3. Zatloukal -17, ...16. Fiala -1:13, 17. Šulc -1:30, 21. Bittner -2:03, 27. Stránský -2:26, 32. Dostál -3:00, 34. Jindřich -3:24, 37. Doležal -4:12, 40. Tlamka -4:42, 41. Vykydal -5:02, 48. Sporysch -8:28, M. Kopecky (všichni ČR) nedokončil.

13:00 ženy elite,

14:30 muži elite.