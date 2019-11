Nash táborský závod SP cyklokrosařek nevyšel, dojela osmnáctá

Tábor - Vedoucí žena seriálu Světového poháru v cyklokrosu Kateřina Nash dojela v domácím závodě na trati v Táboře osmnáctá. Závod ovládly Nizozemky, vyhrála Annemarie Worstová. Jan Zatloukal dojel mezi juniory třetí.

Fotogalerie

Jednačtyřicetiletá Nash byla brzy po startu až patnáctá a nedokázala se na trati, kde v roce 2011 závod SP vyhrála, dostat v pořadí výš. Za vítěznou Worstovou zaostala téměř o tři minuty. Po vítězství, druhém a sedmém místě jde o její nejhorší umístění v této sezoně Světového poháru.

Přesto zůstala v čele průběžného pořadí. Před Kanaďankou Maghalií Rochetteovou má nyní náskok 21 bodů, třetí Američanka Kaitlin Keoughová ztrácí dalších 18 bodů. "Docela určitě jsem udělala pár chyb. Cítila jsem, že mi nejely nohy. A i soustředění na závod dnes bylo z mé strany horší," přiznala Nash.

Těsně za první dvacítkou skončila Pavla Havlíková. "Dostala jsem se v úvodu na docela slušné pozice, ale bohužel mě to také stálo dost sil a potřebovala jsem si ve druhém kole trochu orazit. Tam jsem přišla o několik míst, což mě teď hodně mrzí. Chtěla jsem alespoň tu dvacítku uhájit, ale bohužel se mi to nepodařilo. Nechala jsem na trati všechno, víc už to nešlo," uvedla Havlíková.

Nizozemky obsadily první čtyři místa. V čele s Worstovou jezdila dlouho Ceylin del Carmen Alvaradová, která byla nakonec o deset sekund druhá. Třetí skončila Yara Kastelijnová, čtvrtá Lucinda Brandová.

Sedmnáctiletý Zatloukal se dočkal v elitním seriálu prvního umístění na stupních vítězů. Zvítězil Belgičan Thibau Nys, syn krosové legendy Svena Nyse. V kategorii do 23 let skončil Josef Jelínek šestnáctý.

Zatloukal, jenž byl minulý víkend na mistrovství Evropy v Itálii třináctý, se prosadil na pódium díky nástupu v posledním z pěti okruhů, kdy nechal za zády Švýcara Daria Lilla a Belgičana Warda Huybse. Na vítězného Nyse ztratil 17 sekund.

"V posledním kole jsem se snažil najet první z té naší skupinky do technické pasáže, kde jsem se cítil lépe. Udělal jsem si menší náskok, který jsem pak naštěstí udržel až do cíle. Bylo super, jak mě diváci hnali dopředu. Nechtěl jsem je zklamat a vyšlo to na bednu," řekl Zatloukal.

Nys navázal na triumf v boji o evropské medaile, druhý byl s mankem tří vteřin Ital Davide De Pretto. Z Čechů se do první dvacítky vešli ještě šestnáctý Matyáš Fiala a David Šulc, jenž dokončil závod hned za ním.

Mezi muži do 23 let se z domácích závodníků do první desítky nikdo neprosadil. Nejlépe si vedl Jelínek, ze 16. místa ztratil na vítězného Thomase Meina přes minutu a půl. Druhý za Britem dojel Švýcar Kevin Kuhn, třetí skončil Francouz Antoine Benoist.

"Start se mi docela povedl, nohy mi také jely dobře. Ale ze hry o lepší umístění mě vyřadil defekt ve třetím kole, snad půl okruhu jsem jel na prázdném kole," litoval Jelínek.

Elitní mužská kategorie odstartovala ve 14:30.

Výsledky Světového poháru v cyklokrosu v Táboře

Ženy - elite (14,3 km): 1. Worstová 44:45, 2. Alvaradová -10, 3. Kastelijnová -20, 4. Brandová (všechny Niz.) -23, 5. Arzuffiová (It.) -1:20, 6. Cantová (Belg.) -1:28, ...18. Nash -2:57, 21. Havlíková -3:12, 30. Bajgerová -5:26, 32. Ungermanová -5:57, 35. Novotná -6:09, 36. Janů -6:35, 41. Bedrníková -7:15, 42. Czeczinkarová -7:31, 43. Švihálková (všechny ČR) -7:43.

Muži do 23 let (17,1 km): 1. Mein (Brit.) 48:39, 2. Kuhn (Švýc.) -11, 3. Benoist (Fr.) -13, ...16. Jelínek -1:38, 22. Říman -3:11, 25. J. Ťoupalík -3:40, 26. Hula -3:54, 29. Camrda -4:18, 32. Kunášek -4:55, 33. Bakus -5:08, 35. Vaníček -5:37, 36. Kučera -5:39, 38. Stloukal (všichni ČR) -1 kolo.

Junioři (14,3 km): 1. Nys (Belg.) 41:26, 2. De Pretto (It.) -3, 3. Zatloukal -17, ...16. Fiala -1:13, 17. Šulc -1:30, 21. Bittner -2:03, 27. Stránský -2:26, 32. Dostál -3:00, 34. Jindřich -3:24, 37. Doležal -4:12, 40. Tlamka -4:42, 41. Vykydal -5:02, 48. Sporysch -8:28, M. Kopecky (všichni ČR) nedokončil.

13:00 ženy elite,

14:30 muži elite.