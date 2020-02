Nash se pokusí na MS v cyklokrosu o třetí medaili

Dübendorf (Švýcarsko) - Na neznámé trati situované na letišti ve švýcarském Dübendorfu se dnes cyklokrosařky včetně Kateřiny Nash utkají o medaile z mistrovství světa. Zkušená dvaačtyřicetiletá Češka už má dva bronzy z let 2011 a 2017, v této sezoně dlouho vedla Světový pohár a nakonec v něm skončila celkově třetí.

Profil rovinaté trati, kterou oživuje jen pár můstků a val, však Nash nesedí. "Potřebovala by rozblácenou trať, celkově těžší terén s nějakým delším výjezdem a ne tyhle mezičky, kde musí neustále seskakovat a naskakovat. Není to úplně její šálek kávy, ale zase jde o zkušenou matadorku, která dokáže využít situace," uvedl reprezentační trenér Petr Dlask.

Dnešní program zahání v 11:00 juniorky, ve 13:00 se vydají na trať muži do 23 let a v 15:00 ženy. V neděli pojedou junioři, ženy do 23 let a muži elite.

Všechny závody vysílá v přímém přenosu ČT sport, jen závod juniorek bude ze záznamu.

Program MS v cyklokrosu v Dübendorfu:

--------

Sobota 1. února:

11:00 juniorky (Bedrníková, Novotná, Zemanová),

13:00 muži do 23 let (Camrda, Jelínek, Ježek, T. Kopecký, Říman),

15:00 ženy elite (Bajgerová, Havlíková, Nash).

Neděle 2. února:

11:00 junioři (Fiala, Jindřich, M. Kopecký, Stránský, Zatloukal),

13:00 ženy do 23 let (Švihálková),

14:30 muži elite (Boroš, Hekele, Nesvadba).