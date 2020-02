Nash byla na MS v cyklokrosu jedenáctá, dominuje nizozemský tým

Dübendorf (Švýcarsko) - Kateřina Nash obsadila na mistrovství světa v cyklokrosu ve švýcarském Dübendorfu jedenácté místo. Dosáhla nejlepšího výsledku od roku 2017, kdy si dojela pro druhou bronzovou medaili, a postarala se o jasně nejlepší český výsledek prvního dne.

Šampionátu zatím dominuje reprezentace Nizozemska. Holanďané získali sedm z devíti medailí a po závodě žen jim patřily kompletní stupně vítězů. Titul vybojovala jednadvacetiletá Ceylin del Carmen Alvaradové, která ve spurtu porazila Annemarii Worstovou. Třetí skončila s odstupem deseti sekund Lucinda Brandová, jež se prosadila na stupně vítězů třetím rokem po sobě, ale zlato jí opět uniklo.

Dvaačtyřicetiletá Nash, třetí žena letošního Světového poháru, se během závodu dostala i do první desítky, ale nakonec ji neudržela. I tak za sebou nechala vítězku předchozích tří světových šampionátů Belgičanku Sanne Cantovou, která dojela dvanáctá. Na vítěznou Alvaradovou ztratila zkušená česká reprezentantka přes tři minuty.

"Je to pro mě jedenácté místo s úplně čistým svědomím. Když vezmu v potaz, co jsem měla tento týden za povinnosti s UCI, tak jsem ráda za to, že jsem to zvládla a jak jsem to zvládla. Jsem spokojená," řekla novinářům Nash, která od roku 2017 hájí zájmy cyklokrosu v komisi sportovců Mezinárodní cyklistické unie (UCI).

Mistrem světa mezi cyklokrosaři do 23 let se stal Nizozemec Ryan Kamp. Obhájce čtvrtého místa Tomáš Kopecký byl i kvůli problémům se zády až čtyřiatřicátý. Devatenáctiletý Kamp si do poloviny závodu kontroloval dění ve vedoucí skupince, poté dokázal zvýšit tempo a na náročné trati se začal soupeřům vzdalovat. Nakonec si dojel pro zlato s náskokem 36 sekund před domácím Kevinem Kuhnem. Třetí skončil další Nizozemec Mees Hendrikx. Nejlepším z Čechů byl devětadvacátý Josef Jelínek.

"Co k tomu říct... Samozřejmě nejsem spokojený. Měl jsem strašně dobré první kolo, byl jsem rovnou vepředu a cítil jsem se v pohodě, jenže pak jsem začínal ta záda cítit, bolest se stupňovala a od druhého kola jsem začal couvat. Pak už jsem se i mentálně složil. A pak už jsem se jen propadal a propadal," litoval Kopecký, jenž si nedávno vyjel na mistrovství republiky v Jičíně stříbro.

Historicky první závod kategorie juniorek na MS vyhrála Shirin van Anrooijová z Nizozemska. Nejlepší z tria českých reprezentantek byla na 23. místě Aneta Novotná. Van Anrooijová si nadělila dárek ke středečním osmnáctinám. Zvítězila s takřka minutovým náskokem před krajankou Puck Pieterseovou, pro bronz si dojela Američanka Madigan Munroová.

V neděli se na šampionátu pojedou závody juniorů (Fiala, Jindřich, M. Kopecký, Stránský, Zatloukal), žen do 23 let (Švihálková) a elitní mužské kategorie (Boroš, Hekele, Nesvadba).

Mistrovství světa v cyklokrosu v Dübendorfu:

Ženy: 1. Alvaradová 45:20, 2. Worstová -1, 3. Brandová (všechny Niz.) -10, 4. Comptonová (USA) -1:00, 5. Kastelijnová (Niz.) -1:26, 6. Richardsová (Brit.) -1:44, ...11. Nash -3:19, 24. Havlíková -5:33, 32. Bajgerová (všechny ČR) -1 kolo.

Muži do 23 let: 1. Kamp (Niz.) 47:53, 2. Kuhn (Švýc.) -36, 3. Hendrikx (Niz.) -52, ...29. Jelínek -4:28, 33. Říman -4:53, 34. T. Kopecký -5:22, 41. Camrda -6:49, 45. Ježek (všichni ČR) -7:57.

Juniorky: 1. Van Anrooijová 38:34, 2. Pieterseová (obě Niz.) -53, 3. Munroová (USA) -1:18, ...23. Novotná -5:29, 27. Bedrníková -5:47, 33. Zemanová (všechny ČR) -7:07.