Naše strategie: Do r. 2030 stanout ve dvacítce nejvyspělejších ekonomik světa

Výsledky ze světa hovoří jasně – země, které se rozhodly zasvětit budoucnost inovacím, jsou dnes na vrcholu socioekonomického žebříčku. A právě taková je i naše vize pro Českou republiku. Rovnou to přiznáme – do roku 2030 bychom nás rádi dostali mezi dvacet nejvyspělejších ekonomik světa. Taková snaha je samozřejmě během na dlouhou trať, spíše rovnou maratonem. Máme ale ty nejlepší předpoklady uspět...

Vize pro Česko

Ekonomika České republiky je v současnosti velmi stabilní. Naši vědci, vývojáři i podnikatelé se již dnes směle vyrovnají světovému standardu. Naše šance na globální úspěch tedy rozhodně nejsou zanedbatelné. Ale nenechte se zmást – není to o slepé honbě za neustálým růstem a zvyšování finančních toků. Tím nejdůležitějším je přidaná hodnota. Tedy nějaký „vyšší cíl“, který dá tomu všemu smysl a vytvoří ucelený rámec pro spolupráci. A na té se můžeme podílet my všichni.

Karel Havlíček, koordinátor autorského kolektivu, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

Bez jakékoliv stranické ideologie jsme sestavili tým představitelů firemního prostředí, vědců, akademiků a klíčových osob z resortů a vládních agentur, který v prvé řadě identifikoval všechny rozpracované aktivity v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Cílem nebylo bourat nebo jenom měnit, ale v první fázi zkoncentrovat rozhodující a probíhající plány a činnosti s vazbou na inovace a následně je doplnit těmi, které prokazatelně chybí nebo se nerozvíjejí. Tímto způsobem jsme chtěli provázat vědu s průmyslem nebo službami a tyto aktivity promítnout do hospodářské vize České republiky. Postupně jsme definovali devět strategických pilířů, které jsou vzájemně provázány a které jsou pro dosažení ambice zařadit se mezi inovační lídry Evropy rozhodující. To jsme od počátku konfrontovali s mezinárodním prostředím, požadavky na inovační výkonnost, a čerpali jsme ze strategií zemí, kterým se to podařilo a které nás inspirují.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR

Ekonomika postavená především na přidané hodnotě, rozvoj domácí produkce a snaha o udržení jedinečné know-how v České republice jsou naše největší priority. Jsme připraveni do oblasti vědy, výzkumu a inovací investovat rekordní množství zdrojů s cílem vytvořit z České republiky zemi, která se stane nejen symbolem znalostí a pokročilých technologií, ale rovněž hostitelem nejvýznamnějších světových vědeckých kapacit. Spojením našich průmyslových tradic, výzkumného zázemí a podnikatelských dovedností máme mimořádnou šanci zařadit Českou republiku do roku 2030 mezi nejpokrokovější země.