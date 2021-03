Naše síla je v charakteru a týmovosti, říká trenér Krejčí před ME

Praha - Trenér Karel Krejčí za největší zbraně české fotbalové reprezentace do 21 let před středečním startem úvodní fáze mistrovství Evropy považuje charakter hráčů a týmovost. V těžké skupině se Španělskem, Itálií a domácím Slovinskem by dvaapadesátiletý kouč až do konce rád bojoval o postup, který je jeho velkým přáním.

"Hlavní síla mužstva je v charakteru hráčů a takové týmovosti. Kluci v zápasech, kdy šlo opravdu do tuhého, ukázali sílu," řekl Krejčí v rozhovoru pro youtube kanál reprezentace.

Čeští mladíci podle něj už v kvalifikaci předvedli své kvality. "Vážím si toho, že kluci ukázali, že umí hrát pod tlakem. Nebylo to úplně jednoduché a mají s tím problémy i zkušenější hráči. Zápasy v Litvě nebo v Řecku ukázaly sílu týmu, že jsme dokázali nahradit i některé opory," upozornil Krejčí.

Na Euru mu budou chybět dva klíčoví hráči - sparťanský útočník Adam Hložek a slávistický obránce David Zima. "Adam se po zranění necítil a Sparta mu březnový sraz zamítla. V případě Davida, který se hlavně ve druhé části kvalifikace stal stěžejním defenzivním hráčem, se rozhodlo, že pojede s reprezentačním áčkem. Pro nás to znamená citelné oslabení," uvedl Krejčí na nominační tiskové konferenci.

Za velkou výhodu českého výběru považuje také univerzálnost fotbalistů jako jsou Ladislav Krejčí, Ondřej Lingr nebo Michal Sadílek. "Máme hráče, kteří jsou schopní odehrát zápasy na více postech v sestavě i v různých rozestaveních. To nás v některých momentech kvalifikace zachránilo," podotkl bývalý trenér Plzně.

"Lvíčata" zahájí evropský šampionát ve středu proti Itálii, o tři dny později nastoupí proti domácímu Slovinsku a skupinu B uzavřou v úterý 30. března s obhájci zlata ze Španělska.

"Covid nám bohužel do toho promlouvá, takže uvidíme, v jakých složeních mančafty přijedou. Španělsko a Itálie jsou v kategorii do 21 let špička. Pro kluky je to dobrá konfrontace. Uvidíme, na co to bude stačit," konstatoval Krejčí.

Domnívá se, že jeho mužstvu pomohou i zkušenosti z kvalifikačních duelů s Chorvatskem. Češi venku zvítězili 2:1, doma remizovali 0:0 a vyhráli skupinu o bod před balkánským celkem. "Chorvati také patří ke špičce Evropy a hráči ze Záhřebu se dostávají do velkých klubů. Nám se podařilo s nimi sehrát dvě zdařilá utkání. Věřím, že na to navážeme na Euru. Doufám, že jsme schopni odehrát kvalitní zápasy i s top týmy v naší skupině," řekl Krejčí.

Dva nejlepší celky projdou do hlavní vyřazovací části šampionátu, který se kvůli koronaviru netradičně uskuteční až od 31. května do 6. června. "Já bych byl rád, abychom ve Slovinsku sehráli tři dobrá utkání. Samozřejmě s nějakou třešničkou na závěr a třeba měli možnost se do posledního zápasu poprat o postupové příčky," prohlásil karvinský rodák. "Mým velkým přáním je, abychom pokračovali. Vytvořila se tady výborná parta kluků i realizačního týmu. Myslím, že zabojujeme o čtvrtfinále," dodal Krejčí.