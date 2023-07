Nasazená jednička Bouzková vypadla v Praze hned na úvod

Praha - Tenistka Marie Bouzková prohrála v 1. kole turnaje v Praze s Jaqueline Cristianovou po téměř tříhodinovém boji 4:6, 6:4, 4:6 a nepotvrdila pozici nasazené jedničky i obhájkyně titulu. Rumunce, která je v žebříčku o 83 míst níž, podlehla poprvé po třech výhrách. Dnes ještě v areálu Sparty ve Stromovce nastoupila Lucie Havlíčková proti Francouzce Alizé Cornetové, jejichž zápas přerušila za stavu 2:6, 2:4 tma.

Pětadvacetiletá Bouzková nevstoupila do zápasu dobře, prohrála první tři gamy a ztrátu už nedohnala. Ve druhém setu se oběma tenistkám nedařilo držet servis. Stejně stará Rumunka obrátila skóre z 1:3 na 4:3, ale další tři hry získala Bouzková, jež nakonec díky soupeřčině dvojchybě proměnila čtvrtý setbol.

V rozhodující sadě získala jako první brejk Bouzková, ale Cristianová otočila z 1:3 na 5:3. Češka sice snížila, jenže Rumunka vzápětí doservírovala zápas čistou hrou.

"To vítězství pro mne hodně znamená. Je to skvělá hráčka, známe se už od juniorek, odehrály jsme spoustu bitev. Jsem opravdu pyšná, že jsem dnes dokázala vyhrát," řekla Cristianová v rozhovoru na kurtu. "Byla jsem hodně pozitivní, věřila jsem si až do posledního míče a nevzdala jsem to," dodala Rumunka.

Bouzková na předchozím turnaji ve Wimbledonu vypadla v osmifinále, kde ji po obratu zdolala krajanka a pozdější vítězka Markéta Vondroušová. Mezi nejlepších 16 postoupila také v květnu v Římě.

"Byl to velký boj, škoda, že to nevyšlo," řekla ČT Bouzková. "Začátek byl ode mne pomalejší a než jsem na to úplně najela, tak mi to dost trvalo. Potom jsem to nějakým způsobem vybojovala, ve třetím setu jsem už i vedla, ale ona to pak dobře otočila," dodala Češka.

Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Baindlová (8-Ukr.) - Jastremská (Ukr.) 6:4, 2:6, 6:2, Korpatschová (Něm.) - Tomovová (Bulh.) 6:2, 6:4, Hrunčáková (SR) - Wang Sin-jü (7-Čína) 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), Hibinová (Jap.) - Erraniová (It.) 7:5, 3:6, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Šalková, Palicová (ČR) - Aneyová, Rogersová (USA) 6:2, 6:4.