Nasazená dvojka Ruud vypadl v Melbourne ve 2. kole, končí Fritz i Zverev

Melbourne - Třetí tenista světa Casper Ruud dohrál na Australian Open už ve 2. kole. Čtyřiadvacetiletý Nor, který v úvodní fázi grandslamu porazil Tomáše Macháče, podlehl nenasazenému Američanovi Jensonu Brooksbymu 3:6, 5:7, 7:6 a 2:6. Skončila i nasazená osmička Taylor Fritz, jenž nestačil po čtyřech hodinách na domácího, 113. hráče světa Alexeie Popyrina (7:6, 6:7, 4:6, 7:6, 2:6). Olympijský šampion z Tokia Alexander Zverev po loňském zranění kotníku vypadl s Michaelem Mmohem 7:6, 4:6, 3:6, 2:6.

Naopak pokračuje ženským pavoukem čtyřka Caroline Garciaová z Francie, jež zvládla vyrovnaný duel s Kanaďankou Leylah Fernandezovou 7:6, 7:5. Ani v šestém letošním zápase neztratila set pátá nasazená Běloruska Aryna Sabalenková. Přemožitelka Terezy Martincové z úvodního kola vyřadila Američanku Shelby Rogersovou po setech 6:3 a 6:1. Vítězka prvního turnaje v Adelaide, kde ve finále zdolala Lindu Noskovou, narazí na Belgičanku Elise Mertensovou.

Finalista loňského Roland Garros i US Open Ruud nenavázal v Melbourne na loňské osmifinále. Po obhájci titulu Rafaelu Nadalovi, který ve středu prohrál i kvůli zranění s Američanem Mackenziem McDonaldem, nepokračuje ani nasazená dvojka. Dvaadvacetiletý debutant na grandslamu v Melbourne Brooksby vyzve ve 3. kola krajana Tommyho Paula.

"Myslím, že hrál velmi dobře. Vůbec nechyboval," řekl Ruud. "Nemám pocit, že bych hrál špatně nebo na slabší úrovni. Soupeř jen vyhrál řadu dlouhých výměn a našel odpověď na vše," doplnil.

O další nečekaný výsledek se na úkor Zvereva postaral Mmoh, který se do hlavní soutěže dostal jako šťastný poražený z kvalifikace. "Už jsem měl zabalené kufry a rezervovaný let zpátky do USA. Život je bláznivý. Když se vám zdá všechno černě, objeví se světlo na konci tunelu," uvedl Mmoh.

Turnajová devítka Veronika Kuděrmětovová nestačila na 113. hráčku žebříčku Katie Volynetsovou. Ta se tak stala první Američankou od roku 1993, která prošla do 3. kola z kvalifikace. Naposledy se to povedlo Lindsay Davenportové. Skončila i bývalá světová dvojka Estonka Anett Kontaveitová, jež podlehla Polce Magdě Linetteové 6:3, 3:6 a 4:6.

Grandslamový turnaj Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Brooksby (USA) - Ruud (2-Nor.) 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:2, Rubljov (5-Rus) - Ruusuvuori (Fin.) 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3, Popyrin (Austr.) - Fritz (8-USA) 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2, Mmoh (USA) - Zverev (12-Něm.) 6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2, Evans (25-Brit.) - Chardy (Fr.) 6:4, 6:4, 6:1, Dimitrov (27-Bulh.) - Djere (Srb.) 6:3, 6:2, 6:0, Paul (USA) - Davidovich (30-Šp) 6:2, 2:6, 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, Wolf (USA) - Schwartzman (23-Arg.) 6:1, 6:4, 6:4, Shelton (USA) - Jarry (Chile) 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), 7:5, Humbert (Fr.) - Kudla (USA) 6:2, 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Molčan, Lehečka (SR/ČR) - Etcheverry, F. Cerúndolo (Arg.) 6:4, 7:6 (7:5).

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (30-ČR) - Putincevová (Kaz.) 6:0, 7:5, L. Fruhvirtová (ČR) - Birrellová (Austr.) 6:3, 6:2, Siegemundová (ČR) - Beguová (27-Rom.) 5:7, 7:5, 6:3, Garciaová (4-Fr.) - Fernandezová (Kan.) 7:6 (7:5), 7:5, Sabalenková (5-Běl.) - Rogersová (USA) 6:3, 6:1, Volynetsová (USA) - V. Kuděrmetovová (9-Rus.) 6:4, 2:6, 6:2, Linetteová (Pol.) - Kontaveitová (16-Est.) 3:6, 6:3, 6:4, Vekičová (Chorv.) - Samsonovová (18-Rus.) 6:3, 6:0, Alexandrovová (19-Rus.) - Townsendová (USA) 1:6, 6:2, 6:3, Čang Šuaj (23-Čína) - Martičová (Chorv.) 6:3, 6:3, Mertensová (26-Belg.) - Davisová (USA) 6:4, 6:3, Giorgiová (It.) - Schmiedlová (SR) 6:4, 6:3, Párrizasová (Šp.) - Potapovová (Rus.) 6:3, 6:2, Gračovová (Rus.) - Stefaniniová (It.) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Eikeriová, Harrisonová (Nor./USA) 6:2, 3:6, 6:2, Bouzková, Osoriová (ČR/Kol.) - Changová, Kulikovová (USA) 6:4, 6:2.