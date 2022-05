NASA zveřejnila video z rekordního letu první helikoptérky na Marsu

Houston (USA) - Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil video z rekordního letu helikoptérky, která je už více než rok na Marsu s robotickým vozítkem Perseverance. Při svém 25. letu začátkem dubna malý vrtulník nazvaný Ingenuity urazil 704 metrů a letěl rychlostí 5,5 metru za sekundu.

Rekordní let co do vzdálenosti a rychlosti se uskutečnil 8. dubna, ale posílání videí z Marsu trvá déle než posílání fotek. Ingenuity tak překonala svůj předchozí nejdelší let z loňského července, který měřil 625 metrů. Rychlostní rekord nebyl tak výrazný, už několikrát letěla rychlostí pět metrů za sekundu. Helikoptérka se vznesla do výšky až deseti metrů.

Co do délky nebyl tento let rekordní, trval 161,3 vteřiny. Zatím nejdéle tento malý vrtulník letěl nad povrchem Marsu loni v srpnu (169,5 vteřiny). Kamera nenatočila úplně celý let, protože se musí vypnout v okamžiku, kde je helikoptérka asi metr nad povrchem, aby zvířený prach při přistávání nenarušil navigační systém.

Malá helikoptéra Ingenuity (Vynalézavost) váží 1,8 kilogramu a poprvé na Marsu vzlétla loni v dubnu. Překonala už očekávání vědců, kteří původně počítali jen s pěti letovými testy během jednoho měsíce.

Helikoptéra o velikosti malého bezpilotního letounu přistála v kráteru Jezero na Marsu loni 18. února společně s roverem Perseverance. Energii bere z baterií nabíjených solárními panely a její vrtule se otáčejí rychlostí 2400 otáček za minutu - kvůli řídké atmosféře Marsu mnohem rychleji, než je obvyklé u vrtulníků na Zemi.

Šestikolový rover Perseverance (Vytrvalost) je zatím největší a nejsofistikovanější vozítko k průzkumu Marsu. Minulý měsíc například natočil a poslal na Zemi dosud nejvíce přiblížené video marsovského "zatmění Slunce", tedy přechodu většího ze dvou měsíců rudé planety Phobosu přes sluneční kotouč.