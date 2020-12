NASA zaplatí dolar za dovážku vzorku půdy z Měsíce

Washington - Americká vesmírná agentura NASA zaplatí firmě Lunar Outpost z Colorada jeden dolar (asi 22 korun) za doručení malého vzorku půdy z Měsíce. Firma je jednou ze tří, které si agentura najala pro ustavení nového právního rámce pro soukromé firmy, jež chtějí usilovat o těžbu surovin z jiných vesmírných těles, než je Země, napsal list The Washington Post.

"Byli byste překvapeni, co všechno dostanete za dolar ve vesmíru," řekl činitel NASA Mike Gold novinářům.

Cílem na první pohled nezvyklého programu není finanční odměna pro najaté firmy, ani zisk samotných vzorků, které budou poměrně malé - jen mezi 50 až 500 gramy. Pravým účelem je umožnit firmám rozvinout svoje technologie a položit základy modelu podnikání, v němž budou firmy těžit zdroje z Měsíce a případně i dalších těles a následně je prodávat či samy využívat.

Spojené státy se rovněž tímto krokem snaží prosadit legální precedent pro svůj předpis, jež dává soukromým společnostem možnost sbírat a využívat zdroje mimo oběžnou dráhu Země. Cílem je stanovit právní rámec, podle něhož se bude v budoucnosti řídit například osídlování Měsíce, jež by mohlo vést i k výpravám ke vzdálenějším vesmírným cílům.

Na Měsíci se totiž nachází velké zásoby ledu, který by se dal teoreticky využívat pro výrobu paliva do vesmírných lodí. Přirozená družice Země by se tak mohla stát svým způsobem čerpací stanicí při cestách do vzdálenějších koutů sluneční soustavy. Ačkoliv je tato představa nyní ještě hodně vzdálená realitě, NASA se snaží nynějším malým krokem na tuto budoucnost připravit.

Americká agentura přitom plánuje v příštích letech znovu dostat člověka na Měsíc. Oproti programu Apollo z přelomu 60. a 70. let minulého století by však astronauti chystaného programu Artemis měli pobývat na povrchu Měsíce dlouhodobě. "Schopnost vytěžit a využít vesmírné zdroje je klíčová k dosažení tohoto cíle udržitelnosti (pobytu na Měsíci)," řekl Gold.

Postoj USA vůči vesmírným tělesům NASA přirovnává ke způsobu, jakým se přistupuje k mezinárodním vodám. "Domníváme se, že můžeme těžit a využívat zdroje z Měsíce stejně, jako můžeme lovit a využívat tuňáky z oceánu," řekl letos šéf agentury Jim Bridenstine. NASA se nyní snaží přesvědčit ostatní země k přistoupení k mezinárodní dohodě Artemis, jež stanovuje právě principy chování a zacházení se zdroji na vesmírných tělesech blízkých Zemi.

Kromě firmy Lunar Outpost si agentura objednala vzorky také od japonské a evropské společnosti ispace, které za materiál zaplatí po 5000 dolarech (109.000 korun) za dvě mise, a Masten Space Systems z Kalifornie, které dá 15.000 dolarů (327.000).