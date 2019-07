NASA úspěšně otestoval únikový systém lodě Orion

Mys Canaveral (USA) - Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) dnes úspěšně otestoval únikový systém lodě Orion, jehož úkolem je zachránit posádku v případě nezdařeného startu. NASA úspěšnou zkoušku označil za další milník pro návrat astronautů na Měsíc a pro následný let na Mars.

"Gratulace našemu týmu Orion za úspěšný test únikového systému! Jsme o krok blíže k vyslání astronautů na Měsíc a dál k Marsu," napsal na twitteru šéf NASA Jim Bridenstine.

Mark Kirasich, který vede projekt Orion, označil zkoušku za skvostnou. Dodal, že jeho tým nyní vyhodnocuje data z 12 letových záznamníků, které byly při testu odhozeny, aby získal podrobné informace o výkonu a chování únikového systému.

Během dnešní zkoušky z kosmodromu na mysu Canaveral na Floridě odstartovala testovací verze modulu pro posádku lodi Orion, kterou do výšky zhruba deseti kilometrů vynesla upravená mezikontinentální balistická střela Peacekeeper. Poté se aktivoval únikový systém, kdy zážeh nouzových motorů podle NASA v řádu milisekund oddělil modul pro posádku od zbytku nosiče. Modul po oddělení dosedl na hladinu Atlantického oceánu.

Kosmickou loď Orion pro NASA vyvíjejí americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus, do vesmíru ji má vynášet připravovaná raketa SLS. Vedle Orionu budou mít Američané pro dopravu astronautů do vesmíru ještě lodě Crew Dragon soukromé společnosti SpaceX a CTS-100 Starliner společnosti Boeing. Crew Dragon již letos bez posádky absolvoval zkušební let k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), první let s astronauty je prozatím plánován na listopad.

zpt ank