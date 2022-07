NASA ukázala snímky z teleskopu Jamese Webba, zachycují galaxie či mlhoviny

Washington - Americká vesmírná agentura NASA dnes se svými partnery z evropské vesmírné agentury ESA a kanadské CSA zveřejnila první plně barevné snímky pořízené vesmírným teleskopem Jamese Webba, který od ledna letošního roku z pozice vzdálené 1,5 milionu kilometrů od Země pozoruje vesmír. První snímek, který zachytil kupu galaxií SMACS 0723, zveřejnila NASA na brífinku v Bílém domě už v noci na dnešek SELČ. Další čtyři snímky zachycují zhroucenou hvězdu, tančící galaxie, analýzu exoplanety a mlhovinu plnou hvězd.

Snímky NASA společně s partnery zveřejnila během hodinového programu. "Přineseme lidstvu nový pohled na vesmíru a je to pohled, jaký jsme nikdy předtím neviděli," řekl šéf NASA Bill Nelson minulý měsíc novinářům.

První ze snímků zachycující kupu galaxií je nejhlubším a nejostřejším infračerveným záběrem vesmíru, který byl dosud pořízen. Je na něm velké množství hvězd, s masivními galaxiemi v popředí a dalšími mimořádně vzdálenými galaxiemi rozmístěnými po celé ploše snímku. Zachycuje světlo z doby ne dlouho po Velkém třesku, který podle vědeckých odhadů nastal před zhruba 13,8 miliardy let.

Jasné světelné body uprostřed snímku jsou kupou galaxií SCMACS 0723. Kupa se podle německého vědce a někdejšího astronauta Ulricha Waltera chová jako čočka a umožňuje tak zahlédnout i vzdálenější galaxie v pozadí. Jedná se rozmazané oranžové body zdánlivě uspořádané v kruhu, uvedl podle agentury DPA Walter.

Další snímky zachycují rozlehlou mlhovinu Carinu, která je od Země vzdálená 7600 světelných let, a je domovem hvězd mnohokrát větších než Slunce, a planetární mlhovinu NGC 3132. Tento obří a rozpínající se oblak plynu obklopuje zhroucenou hvězdu - bílého trpaslíka. Vesmírný teleskop se zaměřil i na takzvaný Stephanův kvintet, natolik kompaktní skupina galaxií, že se dvě z nich spojují do jedné, píše list The Guardian.

Posledním dnes zveřejněným objevem je spektrografická analýza obří planety WASP-96, která se skládá zejména z plynu. Tato exoplaneta, tedy planeta obíhající kromě jiné hvězdy než Slunce, se nachází téměř 1150 světelných let od Země a svou hvězdu oběhne za 3,5 pozemského dne. Objevena byla v roce 2014. WASP-96 je velká zhruba jako Jupiter, má ale jen polovinu jeho hmotnosti.

Vesmírný teleskop Jamese Webba v hodnotě deseti miliard dolarů (245 miliard korun) je projektem americké NASA s širší mezinárodní účastí, včetně české. Teleskop vynesla do vesmíru loni 25. prosince raketa Ariane 5 z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně. Jde o dosud nejvýkonnější vesmírný dalekohled. Vědcům by Webbova observatoř měla umožnit zkoumat historii kosmu v nejzazších hlubinách času a prostoru i pátrat po známkách možného života mimo Sluneční soustavu.