NASA pomůže při natáčení filmu s Cruisem na palubě ISS

Washington - Při natáčení nového filmu s Tomem Cruisem bude na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) pomáhat Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Na twitteru se o tom zmínil šéf americké vesmírné agentury Jim Bridenstine. O chystaném akčním snímku známého herce se zatím mnoho neví, rozhodně ale nemá jít o další Mission: Impossible.

"NASA je nadšená, že může spolupracovat s Tomem Cruisem na filmu na palubě Mezinárodní vesmírné stanice! Potřebujeme populární média, aby inspirovala novou generaci inženýrů a vědců při uskutečňování ambiciózních plánů NASA," napsal Bridenstine na sociální síti.

Hollywoodský portál Deadline jako první v pondělí informoval o možnosti natáčení nového filmu s Cruisem, jehož děj se odehrává ve vesmíru. O chystaném projektu se zatím ví jen pramálo. Nejsou známy termíny realizace, ani kdo a které společnosti by se měly účastnit, ba ani název. Podle Deadlineu by se měla do projektu zapojit raketová společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska.