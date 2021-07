NASA odložila dnešní zkušební let kosmické lodi Starliner k ISS

Mys Canaveral - Americká vesmírná agentura NASA se rozhodla odložit z dneška nejméně do 3. srpna testovací let kosmické lodi CST-100 Starliner, která by v budoucnu měla dopravovat posádky na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Důvodem pro odklad startu je závada víceúčelového modulu Nauka, který ve čtvrtek odpoledne (SELČ) zakotvil v ruské části ISS. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.

Kosmickou loď, kterou vyvinula společnost Boeing, měla dnes vynést k ISS raketa Atlas V z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Let se měl uskutečnit bez posádky.

Problém s fungováním modulu Nauka konstatovali ve čtvrtek astronauti asi tři hodiny poté, co úspěšně zakotvil na ISS. Motory modulu se nečekaně spustily, což vychýlilo celý orbitální komplex z jeho normální letové polohy na nejméně 45 minut. Poté, co byly aktivovány motory jiného modulu na stanici, se podařilo původní polohu obnovit. Kontakt pozemních týmů s posádkou na ISS se během incidentu dvakrát na několik minut přerušil, nikomu z astronautů však bezprostředně nehrozilo žádné nebezpečí, upřesnil představitel NASA Joel Montalbano.

Starliner má v rámci testovací mise dopravit náklad na orbitální komplex a zhruba za necelý týden přistát zpátky na Zemi. Dnešní plánovaný let měl být již druhým pokusem. První test této kosmické lodi v prosinci 2019 s předpokládaným přistáním na ISS se nezdařil. Loď se nedokázala dostat na stanovenou oběžnou dráhu, a nemohla se proto k ISS přiblížit. O dva dny později alespoň zdárně přistála v poušti v Novém Mexiku. Neúspěch podle sdělení společnosti způsobily chyby v softwaru.