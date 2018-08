Washington - Na povrchu Měsíce je definitivně potvrzena přítomnost vodního ledu. Informuje o tom na svém webu americká vesmírná agentura NASA, podle níž vědci přímo pozorovali jednoznačné důkazy ledu na obou pólech přirozeného souputníka Země.

Led se nachází v nejtemnějších a nejchladnějších koutech polárních oblastí. Místa jeho výskytu jsou na obou točnách roztroušená a mohou být velmi stará. Na jižním pólu se většina ledu soustředí v kráterech, zatímco na severním je led rozsetý na širším prostoru, ale řídce.

Voda v pevném skupenství byla zjištěna díky přístroji NASA Moon Mineralogy Mapper (M3), který byl vyslán k Luně na palubě indické sondy Čandraján-1 už v roce 2008. Sonda tehdy fungovala necelý rok. Data získaná tímto zařízením nyní využil vědecký tým vedený expertkou Shuai Li z Havajské a Brownovy univerzity k identifikaci tří specifických znaků, jež definitivně potvrdila, že na povrchu Měsíce je vodní led, sdělila NASA.

S dostatkem ledu nacházejícím se přímo na povrchu by voda mohla být dosažitelná jako zdroj pro budoucí expedice k výzkumu Měsíce, a dokonce i k pobytu na něm. Potenciálně by byla lépe dostupná než voda zjištěná pod měsíčním povrchem.

Zjištění týmu pod vedením Shuai Li byla zveřejněna v pondělí v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.