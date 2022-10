NASA dnes oznámí, zda se jí podařilo změnit dráhu asteroidu v rámci mise DART

Washington - Americká vesmírná agentura NASA dnes večer ve 20:00 SELČ oznámí první výsledky mise planetární obrany DART, tedy zda a jak se sondě DART podařilo nárazem změnit dráhu asteroidu Dimorphos. Sonda do asteroidu narazila asi 11 milionů kilometrů od Země rychlostí přes 20.000 kilometrů v hodině 27. září. Od té doby vědci po celém světě včetně České republiky vyhodnocovali výsledky akce.

"Je to poprvé, co jsme se pokusili úmyslně změnit dráhu jiného objektu v naší sluneční soustavě," řekla stanici BBC planetoložka Emily Lakdawallová. "Ačkoliv Dimorphos pro nás nepředstavuje žádnou hrozbu, (mise) nám umožní zjistit, jak bychom mohli odvrátit civilizační hrozbu, pokud bychom v budoucnu nějakou odhalili," dodala.

Asteroid Dimorphos, který je měsícem planetky Didymos, odhalil v roce 2003 česko-americký tým vedený astronomem Petrem Pravcem, který pracuje na observatoři v Ondřejově. Pravec na misi DART s NASA spolupracuje s týmem českých vědců, kteří vyhodnocují fotometrická data po srážce sondy s asteroidem.

Dimorphos kolem své planetky před kolizí obíhal jednou za 11 hodin a 55 minut. Vědci doufají, že náraz způsobí vychýlení tělesa z jeho trajektorie a následné zkrácení doby oběhu až o deset minut. Jako dolní limit NASA stanovila 73 sekund. "Ale to by muselo být něco úplně špatně, aby to bylo takto málo. To pravděpodobně bude podstatně více," řekl v září ČTK Pravec. "Měření budou probíhat do března a pak na jaře, až vyhodnotíme kompletní data, budeme mít hodně přesně určenou změnu té periody," doplnil astronom.