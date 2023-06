NASA chce v roce 2032 začít získávat suroviny z povrchu Měsíce

Brisbane (Austrálie) - Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) pracuje na vývoji technologií, pomocí nichž by z povrchu Měsíce získával vodu a kyslík a později i vzácné kovy. Úřad usiluje o to, aby začal měsíční povrch zpracovávat už v roce 2032, řekl dnes agentuře Reuters Gerald Sanders, jeden z vědců NASA.

"Co je velké, pokryté vodou, ale stokrát sušší než Saharská poušť? To není hádanka, ale Měsíc!" Těmito slovy začíná příspěvek NASA na webové stránce o vodě a ledu na Měsíci. Přítomnost vody na odvráceně straně Měsíce potvrdili vědci až v roce 2018, u přivrácené strany to trvalo další dva roky.

NASA chce dostat astronauty zpět na Měsíc v rámci mise Artemis do roku 2025, ačkoliv se spekuluje, že termín se pravděpodobně zpozdí. Klíčovou součástí mise podle Sanderse bude mimo jiné zjistit, jak by šly využít přirozené zdroje Měsíce k přilákání komerčních investic.

"Zatím investujeme do prozkoumávání, snažíme se zmapovat zdroje, abychom zajistili, že vnější investice bude dávat smysl a povede k vývoji a produkci," řekl Sanders na konferenci těžařů v australském Brisbane. "Zatím jsme doslova jen na povrchu," dodal vědec s tím, že NASA hodlá už v příštích týdnech poslat k Měsíci testovací vrtné zařízení. Vzorky měsíční půdy chce pak odebrat Australský úřad pro vesmír v roce 2026.

NASA o "měsíční zlaté horečce" psala na svém webu už v roce 2015. Voda přítomná na Měsíci může být podle úřadu použitá nejen k udržení života na přirozené družici Země, ale také k výrobě raketového paliva, a tedy pro další vesmírný průzkum. Vzácné horniny pak ke zpracování a využití na Zemi. NASA ujišťuje, že těžba na Měsíci by prakticky neovlivnila život na Zemi, například příliv a odliv moří, větší otázkou je však význam Měsíce pro kultury naší civilizace.