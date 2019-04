Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třineckého útočníka Jiřího Polanského po prohře v úvodním semifinále hokejové extraligy 1:4 s Plzní štvalo, že se domácí odchýlili od své hry. Apeloval na to, že v příštím utkání musejí zvýšit bojovnost a zlepšit přesilovky.

Na Třinci byla znát devítidenní zápasová pauza, Plzeň působila rozehranějším dojmem a po první třetině vedla 2:0. "Nevyšlo nám to. Mysleli jsme si, že zápas bude úplně jiný," přiznal Polanský v rozhovoru s novináři.

"První zápasy jsou specifické, trošičku o poznání soupeře v play off. Když se podívám na náš tým, nehráli jsme, co chceme. Strašně klukům věřím, že se vrátíme k tomu, co chceme hrát. Dnes to nemělo parametry play off. Nešla nám vlastní hra, přesilovky, oslabení. Co mě mrzí a štve, že nám nešla bojovnost," podotkl.

Zápas se mohl vyvíjet jinak, kdyby Polanský ve druhé minutě proměnil za bezbrankového stavu únik. "Už někde od vrcholu kruhu jsem čekal, jak se mi puk položí. Tak nějak klopýtal, furt se stavěl na hranu, proto jsem chtěl nějaké jednoduché zakončení. Kutálel se, ne že by se to nedalo trefit, ale nedokázal jsem to trefit, jak jsem chtěl," vysvětlil.

Do hry pak mohla Třinec ještě vrátit 71 sekund dlouhá přesilová hra pět na tři. "Když nedáte gól pět na tři, prohrajete zápas. To není klišé. Navíc jsme pak dohrávali přesilovku a ještě jsme inkasovali na 0:3. To bylo zlomové," pokračoval.

Třetí gól se zrodil z netypického protiútoku čtyři na jednoho. "Nahrnuli jsme se dopředu, chtěli jsme gól utlouct a pak vypadáte jako školáci na ledě. Šli jsme do předbrankového prostoru, zahustili to, vsadili jsme všechno na to, že gól dáme, a nevyplatilo se to," popsal.

Třinec prohrál v této sezoně s Plzní doma i potřetí. "Sledujeme statistiky a víme, že my u nich zase dvakrát vyhráli. Je to play off, někde vyhrát musíte, někdo vám body sebere. Dnes to nebyl náš výkon. Jedno, jestli doma nebo venku. Když budeme hrát takhle, nebude to nikde dobré," podotkl.

Přál si, aby Třinečtí v druhém zápase přidali na bojovnosti a zlepšili přesilové hry. "Strašně jsme chtěli dát gól v přesilovce, některé věci tam byly dobré. Podíváme se na to, rozebereme," řekl Polanský. A zlepšit by Oceláři podle něho měli i bránění elitní řady Plzně, která vstřelila tři góly. "Jsou hráči (Jan Kovář a Milan Gulaš), na které se musíme víc zaměřit. To se nám nepovedlo," souhlasil.