Náš nejhorší zápas v Evropě, ale jinak to byla jízda, řekl Provod po Arsenalu

Praha - Slávista Lukáš Provod označil čtvrteční domácí debakl 0:4 s fotbalisty Arsenalu v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy za nejhorší zápas pražského týmu v evropských pohárech. Čeští mistři ale podle reprezentačního záložníka v aktuálním ročníku soutěže navzdory bolestnému vyřazení předvedli neskutečnou jízdu, na kterou se bude vzpomínat.

"Teď to bolí hodně, to je jasné, protože jsme s tou nadějnou remízou 1:1 z Arsenalu doufali, že uhrajeme lepší výsledek a zahrajeme lepší zápas, což se nám nepovedlo. Byl to určitě náš nejhorší zápas v Evropě," řekl Provod v nahrávce pro média od vršovického klubu.

Slavia mezi 18. a 24. minutou v Edenu od londýnského favorita inkasovala tři góly a přišla o reálnou šanci na postup. "Byly to naše individuální chyby. Zapletlo se tam spoustu lidí a spoustu věcí. Takové góly jsme nedostávali. Nesmyslně jsme pouštěli hráče doprostřed, při druhém gólu jsme koukali a neodkopli balon. Ještě, když to bylo takhle rychlé, tak to v podstatě zápas rozhodlo," uvedl Provod.

"Škoda pro nás. Kdybychom udrželi déle 0:0, vypadal by zápas úplně jinak. Ale Arsenal má obrovskou kvalitu a bylo to hrozně složité," doplnil čtyřiadvacetiletý středopolař.

Nechtěl se vymlouvat na to, že domácím chybělo několik opor. "Určitě by to bylo jiné, kdybychom nastoupili v úplné sestavě, ale Slavia má kádr široký a všichni hráči jsou výborní. Takže na to bych se vůbec nevymlouval. V takových zápasech máte vždycky sil dost. Bylo to tím, že Arsenal měl dneska větší kvalitu a díky tomu vyhrál," uvedl Provod.

Je hrdý na to, co slávisté v tomto ročníku Evropské ligy dokázali. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského na úvod play off vyřadili jiný anglický tým Leicester a v osmifinále přešli přes skotské šampiony Rangers.

"To, co jsme z malé České republiky dokázali proti gigantům, je neuvěřitelné. Klobouk dolů před celým týmem a před kluky, byla to neskutečná jízda a chci jim za to poděkovat," prohlásil plzeňský odchovanec.

"Rozhodně není normální a nestává se každý rok, že by český tým porážel takové giganty a byl by schopen na Emirates Stadium uhrát výsledek 1:1. S odstupem času na to určitě budeme vzpomínat, ale teď je to pro nás hořké," dodal Provod.