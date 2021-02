Nárůst případů covidu ve čtvrtek stagnoval, pacientů dál ubývá

Praha - Případů nemoci covid-19 v Česku ve čtvrtek přibylo 8032, tedy zhruba stejně jako před týdnem. Dále klesal počet hospitalizovaných s covidem-19 na 5753. Ubylo i pacientů, kteří jsou ve vážném stavu. Vyplývá to z dnešních údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek médiím řekl, že opatření proti šíření epidemie přestala fungovat a nemocnice jsou na hraně kapacit. Hospitalizovaných je přitom nyní podle statistik skoro o čtvrtinu méně než na začátku ledna a o 30 procent méně než loni v listopadu, kdy bylo množství lidí s covidem-19 v nemocnicích nejvyšší.

Od loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, byl zaznamenán už více než milion nakažených. Celkový počet úmrtí lidí s covidem-19 dosahuje téměř 17.000. V posledních dnech postupně klesají denní počty zemřelých. Zatímco na začátku ledna denně umíralo až kolem 180 nakažených a v polovině ledna kolem 150, v posledních dnech je denně úmrtí kolem 110 až 130.

I počty lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnicích, od začátku roku vytrvale klesají. V pondělí sice stouply, ale to se opakuje každý týden, kdy hospitalizovaných o víkendu skokově ubývá a v pondělí zase přibývá. "Řada nemocnic je na hraně kapacity urgentní péče. Pokud opravdu nezačneme dodržovat existující opatření, tak se stane, že nemocnice nebudou moci přijmout lidi s infarktem nebo s úrazem," uváděl ve čtvrtek ministr Blatný. Od pondělí však množství hospitalizovaných kleslo o skoro 400 na 5753. Z toho je 995 pacientů ve vážném stavu, což je zhruba o dvě desítky méně než v pondělí. Oproti listopadu, kdy bylo hospitalizovaných nejvíce od začátku epidemie, jejich počet klesl dokonce skoro o třetinu a množství pacientů ve vážném stavu je teď nižší téměř o pětinu.

Vývoj denních nárůstů počtu nakažených tento týden kolísal. V pondělí byl nárůst vyšší než za stejný den před týdnem, v úterý pak nižší a ve středu zase vyšší. Podobně kolísá také podíl potvrzených případů nemoci na počtu provedených testů. Ve čtvrtek klesl ze středečních 29,5 procenta na 28,2 procenta. Oproti předchozímu čtvrtku je vyšší, ale jen přibližně o tři desetiny procentního bodu. Oproti začátku ledna je podíl výrazně nižší, protože začátkem roku přesahoval i 40 procent. Ve čtvrtek bylo provedeno přes 26.000 PCR testů na covid-19 a přes 28.000 antigenních testů.

Nemoc se v posledním týdnu nejvíce šířila na Trutnovsku. Za uplynulých sedm dní tam přibylo v přepočtu na 100.000 obyvatel zhruba 1155 případů covidu-19.

Od 27. prosince se v Česku proti koronaviru očkuje. Vakcínu zatím dostávají především zdravotníci a senioři nad 80 let. Zdravotníci v Česku ke čtvrtečnímu večeru podali téměř 328.000 dávek vakcíny proti covidu-19 a přes 78.000 lidí již dostalo obě potřebné dávky. Z toho ve středu bylo doočkováno přes 11.000 lidí a celkem bylo ve středu podáno asi 15.000 dávek.

Index rizika epidemie dnes zůstává na 71 bodech

Index rizika protiepidemického systému PES k dnešku zůstává na 71 bodech. Od poloviny ledna se tak vytrvale drží na čtvrtém z pěti stupňů pohotovosti, ačkoli oficiálně v Česku platí dál pátý stupeň. Reprodukční číslo, udávající rychlost šíření nemoci covid-19, se oproti čtvrtku výrazněji nezměnilo. Vyplývá to z údajů na <a href="https://share.uzis.cz/s/BRfppYFpNTddAy4">webu</a> ministerstva zdravotnictví. Původně se indexem PES měla řídit opatření proti šíření koronaviru, ale ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl minulý týden, že index už není pro určování opatření relevantní.

Reprodukční číslo, které udává průměrný počet lidí, jež nakazí jeden pozitivně testovaný, zůstává dnes na 1,03. Také ostatní tři ukazatele, kterými se kromě reprodukčního čísla řídí výpočet indexu PES, se oproti čtvrtku téměř nezměnily. Jde o průměr počtu nakažených na 100.000 obyvatel za dva týdny, čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory a podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici.

Nejvyšší, pátý stupeň PES má platit, když je rizikové skóre systému na 76 či více bodech ze sta. Už 14. ledna ale index klesl na 75 bodů a od té doby se již nedostal na více než 73 bodů. Při loňském zavedení indexu PES ministerstvo uvádělo, že by mělo být zváženo zmírnění opatření, pokud index rizika zůstane aspoň sedm dní v nižším pásmu.

Minulý týden však ministr Blatný prohlásil, že index PES už nemá pro určování opatření význam. "V současné době pro to, co se bude dít dál, toto vlastní skóre není relevantní. Je nyní potřeba se zaměřit zejména na to, aby se začaly uvolňovat nemocnice," uvedl. I počet hospitalizovaných s covidem-19 v posledních dnech klesal, ale Blatný řekl ve čtvrtek novinářům, že situace se nelepší a protiepidemická opatření přestala fungovat.