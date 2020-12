Nárůst případů covidu v ČR je nejvyšší od poloviny listopadu

Praha - Nárůst počtu potvrzených případů nemoci covid-19 i podíl pozitivních testů v Česku byly v pátek nejvyšší přibližně od poloviny listopadu. Přibylo 8800 nakažených, což bylo o zhruba o 2600 více než předchozí pátek a nejvíce za den od 11. listopadu. Podíl zaznamenaných případů nákazy na počtu provedených testů v pátek dosáhl 27,7 procenta, což je nejvíce od 14. listopadu. Vyplývá to z dnešních údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Rizikový index epidemie covidu v ČR je dál na nejvyšším stupni.

Počty nakažených i podíl případů na počtu testů se na přelomu října a listopadu dostaly na rekordní úroveň. Denně tehdy bylo až přes 15.000 nově nakažených a podíl pozitivně testovaných se dostal nad 38 procent. Poté začal nárůst počtu nakažených zpomalovat, ale v poslední době šíření nemoci opět zrychluje. Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno asi 619.000 nakažených, z nichž 10.271 zemřelo. V pátek zemřelo 54 lidí, ale údaje o úmrtích ministerstvo zpětně navyšuje. V předchozích dnech se počty zemřelých pohybovaly kolem stovky denně.

Třeba množství lidí, kteří s covidem-19 skončilo v nemocnici, v pátek mírně pokleslo. Proti čtvrtku se snížilo zhruba o osm desítek na 4694 hospitalizovaných, z nichž bylo 589 ve vážném stavu. Aktuálně nemocí trpí asi 77.000 lidí. U většiny z nich má covid-19 mírnější průběh, v nemocnici je aktuálně jen 6,1 procenta ze všech aktuálně nemocných.

Nejvíce se nákaza v posledních dnech šířila na Havlíčkobrodsku, kde za posledních sedm dní přibylo přes 617 nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel. Druhý nejvyšší nárůst případů byl zaznamenán na Kroměřížsku, a to 579 na 100.000 obyvatel.

Rizikový index epidemie covidu v ČR je dál na nejvyšším stupni

Rizikový index protiepidemického systému PES v Česku se dále drží na nejvyšším, pátém stupni. Dnes je stejně jako v pátek na 76 bodech ze sta, což je spodní hranice pátého stupně pohotovosti. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Tzv. reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného a podílí se na výpočtu indexu rizika, vzrostlo ze zhruba 1,22 na 1,27.

Oficiálně je PES, podle kterého se mají řídit opatření proti šíření nemoci covid-19, z rozhodnutí vlády od pátku na čtvrtém stupni. Musejí tak být znovu uzavřeny restaurace, hotely či muzea a galerie, ale třeba obchody a provozovny služeb zůstávají otevřené.

Téměř všechny regiony v Česku mají aktuálně index rizika PES na úrovni pátého stupně. V Plzeňském a Karlovarském kraji vystoupal rizikový index až na 86 bodů. Pouze ve čtyřech regionech je index zatím ještě na čtvrtém stupni. Nejníže je nadále v Praze, kde činí 64 bodů.

Pokud se rizikové skóre dostane do nižšího, či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení má podle dřívějších vyjádření ministerstva zdravotnictví index zůstat v nižším pásmu sedm dní a pro zhoršení tři dny. Třeba před pátečním oficiálním přechodem ze třetího do čtvrtého stupně ale bylo rizikové skóre na úrovni čtvrtého stupně PES dokonce skoro dva týdny.

Jestli bude rizikové skóre PES setrvale vysoké, expertní skupina ministerstva bude podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) řešit, zda úřad přechod do nejpřísnějšího stupně vládě navrhne. Podle Blatného je cílem zejména ochránit kapacity zdravotnického systému.

Při pátém stupni pohotovosti by měly být oproti čtvrtému uzavřeny školy pouze s výjimkou mateřských škol a prvních a druhých ročníků základních škol. Platil by i zákaz nočního vycházení už od 21:00 do 05:00. Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. Vláda ale při zavedení čtvrtého stupně v pátek nechala obchody a provozovny služeb otevřené. Provozovatelé některých restaurací, které naopak musely zavřít, v pátek proti opatřením protestovali a nechali otevřeno.

Rizikové skóre PES k dnešnímu dni v jednotlivých krajích:

Kraj Skóre PES Stupeň pohotovosti Praha 64 4 Jihomoravský 71 4 Jihočeský 68 4 Karlovarský 86 5 Vysočina 81 5 Královéhradecký 81 5 Liberecký 81 5 Moravskoslezský 81 5 Olomoucký 74 4 Pardubický 76 5 Plzeňský 86 5 Středočeský 76 5 Zlínský 81 5 Ústecký 81 5 ČR 76 5

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví