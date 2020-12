Nárůst případů covidu je opět nižší, přibylo ale hospitalizací

Praha - Nárůst nových případů covidu dnes opět ve srovnání s minulým týdnem zpomalil. Laboratoře do 18:00 odhalily 2724 nakažených, minulé úterý jich za stejnou dobu bylo zhruba o 400 méně. Vzrostl ale počet hospitalizovaných. V pondělí jich v nemocnicích bylo 4741, přibližně o 240 více než v neděli. Do statistik také přibylo dalších 93 úmrtí, s koronavirem dosud v ČR zemřelo 8388 lidí. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.

Od březnového začátku epidemie se covidem-19 v Česku nakazilo více než 526.000 lidí, většina z nich se z nemoci již vyléčila. Aktuálně je v zemi 65.377 nakažených, většina z nich má mírný průběh. Počet pacientů v těžkém stavu ale vzrostl. V pondělí jich v nemocnicích leželo 675, o 19 více než v neděli.

Celkové množství hospitalizovaných v poslední době vytrvale klesá. Na začátku listopadu jich bylo v nemocnicích i více než 8000. Nárůst z neděle na pondělí ale není výjimečný, počty hospitalizovaných se ve statistice ministerstva mezi těmito dvěma dny zvýšily i v předchozích týdnech.

Denní počty zemřelých se postupně snižují. V minulém týdnu v pracovní dny umíralo kolem 120 lidí denně. Na neděli připadá zatím 87 obětí, na pondělí 100 a na dnešek 38. Údaje o množství úmrtí za poslední dny však ministerstvo většinou zpětně navyšuje. Pokud by však nějaký den zůstal počet obětí nižší než 100, stalo by se tak poprvé od poloviny října. Na začátku listopadu byly denní nárůsty zemřelých i přes dvě stovky.

Laboratoře v pondělí provedly bezmála 20.000 testů. V mezitýdenním srovnání jich bylo zhruba o 3500 méně. Pozitivní výsledek mělo 17,9 procenta z nich. Sedmidenní průměr je 20,2 procenta.

Do karantény v listopadu nastoupilo přes 68.400 lidí. Od března je to druhý nejvyšší měsíční počet. Za devět měsíců od začátku epidemie lékaři vystavili celkem 295.400 karanténních elektronických neschopenek. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo práce. Karanténa se od září zkrátila ze 14 na deset dní.

Index protiepidemického systému PES zůstal dnes devátý den v řadě na 57 bodech, což odpovídá třetímu stupni pohotovosti z pěti. Zatím ale v Česku stále platí opatření proti covidu-19 odpovídající čtvrtému stupni. Vláda v neděli rozhodla, že třetí stupeň pohotovosti bude platit až od čtvrtka 3. prosince. Budou tak moci otevřít restaurace, všechny obchody i provozovny služeb a skončí noční omezení volného pohybu. U škol bude třetí stupeň opatření platit až od pondělí 7. prosince.