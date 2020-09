Nárůst případů covidu-19 v ČR k večeru byl opět rekordní

Praha - Nárůst případů nemoci covid-19 v Česku k večeru byl dnes znovu rekordní, k 18:00 přibylo 908 nakažených. Je to více, než bývalo od březnového začátku epidemie až do 8. září případů za celý den. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Dnešní počet nově potvrzených případů k večeru je skoro o dvě stovky vyšší než za stejnou dobu ve čtvrtek, kdy pak bylo za celý den zaznamenáno rekordních 1382 nakažených.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno 33.322 nakažených. Zhruba dvě třetiny z nich se z nemoci vyléčily a 448 lidí s covidem-19 zemřelo. V poslední době prudce vzrostlo množství lidí aktuálně trpících covidem-19. Jen od začátku září se už zdvojnásobilo na nynějších více než 12.000 nemocných, což je nejvyšší počet od začátku epidemie.

Tisícové denní přírůstky případů covidu se promítly do semaforu

Víc než tisícové denní přírůstky případů nemoci covid-19 v Česku z posledních tří dní už se promítly do semaforu, který určuje míru rizika nákazy. Ve druhém oranžovém stupni rizika je nově spolu s Prahou dalších pět okresů, zelený stupeň pohotovosti platí podle ministerstva zdravotnictví ve 40 okresech místo dosavadních deseti. Pro Středočeský kraj a Uherskohradišťsko hygienici ohlásili zákaz nočního provozu hospod a barů. K zákazu vstupu turistů z ČR přistoupilo Dánsko, ve Švýcarsku budou muset lidé z Česka do karantény.

Čtvrtečních 1382 potvrzených případů koronaviru je nový denní rekord, předchozí maximum z úterý překonal o více než 200 případů. Nemocných je tak nyní víc než 11.000 lidí, většinou však nemají velké obtíže. Počet lidí hospitalizovaných s covidem-19 přesto narostl na 249, na 64 se za poslední měsíc více než ztrojnásobilo množství pacientů ve vážném stavu. Celkem se dosud nakazilo 32.413 lidí, z nich se zhruba 20.800 vyléčilo a 448 zemřelo.

Šíření nemoci se projevilo v semaforu, který ministerstvo zdravotnictví aktualizuje každý pátek. Oranžové jsou kvůli počínajícímu komunitnímu přenosu nově vedle Prahy okresy Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště. V celém Středočeském kraji proto budou muset mít od pondělí restaurace a bary stejně jako v Praze zavřeno mezi půlnocí a 06:00, stejné omezení hygienici zavedli pro Uherskohradišťsko. V hlavním městě navíc od pondělí bude povinnost vydezinfikovat si ruce při vstupu do veřejně přístupných budov, restaurací, obchodů či hotelů.

Do zelené, která značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu, se nově posunuly regiony napříč zemí s výjimkou Moravskoslezského kraje. "Nejzatíženějšími regiony jsou Praha a Středočeský kraj, kde se objevuje počátek komunitního šíření. Ohniska nákazy evidujeme také v ostatních regionech, kde jsou však zdroje nákazy dohledatelné a virus se nešíří komunitně," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nárůsty nových případů z posledních dnů mají podle ministerstva spojitost s růstem počtu testů. Za nejrizikovější z hlediska nákazy označuje hromadné akce a společenské soukromé akce.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, činí aktuálně 1,35. "Stále jde tedy o kontrolované šíření nemoci, lineární, nikoli exponenciální," podotkl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Pozitivní podle něj je, že plošně nejsou zasaženy zranitelné skupiny obyvatel. Lidé přes 65 let tvoří asi deset procent záchytů, v případě lidí přes 75 let je to méně než pět procent.

Covid-19 se nově objevil v ústavu v Jevíčku na Svitavsku, kde se léčí plicní nemoci. Nemoc se prokázala u pěti lidí, další desítky čekají na testy. Výsledky plošného testování v Nové Vsi na jižním Plzeňsku, která má asi 280 obyvatel a platí tam kvůli koronaviru mimořádná opatření, hygienici zřejmě zveřejní až po víkendu.

Hygienikům s hledáním kontaktů nakažených pomáhá armáda a medici, podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové se jedná také o pomoci nelékařských fakult. Hygienická služba podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) ve čtvrtek také požádala o výpomoc dvou set policistů. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ale uvedl, že hygienické stanice trasování zvládají. Policie se má hlavně věnovat hlídání toho, zda lidé dodržují povinnost nosit roušky, dodal.

Českou republiku na seznam rizikových zemí kvůli šíření covidu-19 zařadilo Dánsko. Od dnešní půlnoci budou do Dánska vpuštěni z Česka jen ti, kdo mají pádný důvod, třeba lidé na pracovních cestách nebo přepravci zboží. Turistické návštěvy tak nebudou možné. Pravidla upravilo také Švýcarsko, od pondělí tam bude po příjezdu z ČR povinná karanténa.

Z českého seznamu zemí s vysokou mírou rizika nákazy naproti tomu vypadlo Rumunsko, od pondělí při cestě z této země nebude nutný test či karanténa. Povinnost tak z evropských zemí zůstává v platnosti jen pro příjezdy ze Španělska včetně Kanárských ostrovů.