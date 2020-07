Nárůst počtu nákaz v ČR ve čtvrtek mírně zpomalil

Praha - Ve čtvrtek přibylo v Česku 235 prokázaných případů nákazy novým koronavirem. Bylo to o 12 méně než ve středu. Aktuálně se s nemocí covid-19 potýká 5107 lidí, nejvíc od začátku epidemie. Vyplývá to ze statistiky na webu ministerstva zdravotnictví. Od začátku března, kdy byl nový koronavirus v Česku odhalen poprvé, se nakazilo 14.800 lidí. Více než 9300 z nich se už z nemoci uzdravilo, naopak 365 pacientů v souvislosti s koronavirem zemřelo.

Denní počty nově nakažených se v tomto týdnu se zatím pohybují od pondělních 169 do 247 ve středu. V úterý bylo 206 pozitivních testů. Šlo o nejvyšší denní přírůstky od konce června.

Kvůli zvýšenému počtu nakažených budou v Česku od soboty zavedena nová opatření proti šíření koronaviru. Povinné bude nošení roušek na vnitřních hromadných akcích s více než stovkou účastníků, včetně nočních klubů. Od pondělí bude kapacita těchto akcí omezena ze současné tisícovky lidí na polovinu.

V Libereckém a Ústeckém kraji jsou ode dneška roušky povinné v lékárnách či sociálních zařízeních. V Moravskoslezském kraji naproti tomu ode dneška opatření rozvolňují. Částečně tam ale situaci ovlivní nová vládní opatření, která začnou platit v následujících dnech.

V Česku je několik lokálních ohnisek nákazy novým koronavirem. Jedním z nich je Karvinsko, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100.000 obyvatel zhruba 67 případů, nejvíc v celém Česku. V sousedním Frýdecko-Místecku je to přibližně 45 případů na 100.000 obyvatel.

V Čechách je nejvýraznější ohnisko nákazy na Jihlavsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno téměř 31 infikovaných na 100.000 obyvatel. Mezi nemocnými jsou i někteří klienti a pracovníci jihlavského Alzheimercentra.

Počty nakažených rostou v posledních dnech také v Praze. V hlavním městě přibylo za 24 hodin do čtvrtečního podvečera 52 nových případů, uvedli pražští hygienici. byl to nejvyšší denní přírůstek v metropoli od první půlky dubna. Za nárůstem je mimo jiné ohnisko v nočním klubu Techtle Mechtle, se kterým podle hygieniků souvisí už 98 případů nákazy covidem-19. Do karantény kvůli nim poslali již více než 270 lidí.