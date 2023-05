Nárůst daně povede k rozvoji černého pálení, míní vedoucí buchlovické pálenice

Buchlovice (Uherskohradišťsko) - Nárůst spotřební daně z lihu, s níž počítá vládní konsolidační balíček, povede podle Jana Stockmanna, vedoucího pěstitelské pálenice v Buchlovicích na Uherskohradišťsku, k dalšímu rozvoji černého pálení. Obává se také toho, že zákazníci oficiálních pálenic v nich budou zpracovávat menší množství kvasu, než tomu bylo dříve. Tento trend je podle něj patrný už několik let, vliv na něj však má také slabší úroda ovoce. I při očekávaném úbytku zákazníků však zůstane buchlovická pálenice v provozu, řekl dnes ČTK Stockmann.

Pro příští rok chce vláda zvýšit daň z lihu o deset procent. V následujících letech až do roku 2028 by měla vzrůst vždy o pět procent. Za litr absolutního alkoholu letos platili lidé v buchlovické pálenici 320 korun, z toho 162 korun činí spotřební daň. Od příštího roku pálenice kvůli navýšení daně zdraží. "Nejméně o těch 16 korun to musíme dát navrch a uvidíme, jak vyjdeme s plynem. Celá pálenice jede na plyn. Okolo Buchlovic je 42 pálenic, takže s cenami příliš nahoru jít nemůžeme," řekl Stockmann. V poslední době přitom podle něj bylo nutné investovat statisíce korun do nové střechy pálenice, chladiče nebo kolonového systému.

Zatímco před třemi lety pálenice vyprodukovala při asi 2000 zákaznících zhruba 24.000 litrů absolutního lihu, předloni to bylo při 1200 zákaznících 13.500 litrů a loni při 800 zákaznících 9500 litrů. "Úrody jsou špatné. Navíc lidi budou pálit méně, cena tak naroste, že na to nebudou mít. Protože stát lidem peníze bere. Pokud lidé peníze nebudou mít, tak je ani neutratí. Budou stále víc pálit doma a státu budou peníze utíkat," uvedl Stockmann.

Už minulý rok podle něj zákazníci odříkali pálení, které měli domluvené, na dobu, kdy jim přijde důchod nebo výplata. "Víc a víc zákazníků pálí menší množství, je vidět, že lidé peníze bohužel nemají. Napálí si deset nebo 12 litrů a řeknou, že jim to stačí," řekl vedoucí pálenice. Stále častěji podle něj také pálí destiláty s nižším obsahem alkoholu, které je vyjdou levněji.

O případném uzavření pálenice však v Buchlovicích nepřemýšlejí. "Pojedeme, i když bude zákazníků méně. Pálit se bude. To máte svatby, výročí, narozeniny. Při srovnání s alkoholem v obchodech je naše cena pořád parádní," doplnil Stockmann. Existenci pěstitelských pálenic podle něj ohrožuje spíše klesající počet lidí, kteří mají zájem v nich pracovat.

Další rozvoj černého trhu bude nárůst daně znamenat také podle vedoucího pěstitelské pálenice v Březnici na Zlínsku Lubomíra Chalupy. "Trošku se rozšíří. Černý trh ale funguje pořád. A za těch asi 50 let, co se o pálenici staráme, to její existenci nijak neovlivnilo. Dneska je zákazníků přetlak," řekl dnes ČTK Chalupa. Každoročně jich podle něj pálenice obslouží stovky. Jejich počet ovlivňuje především úroda ovoce.

Loni platili lidé v březnické pálenici za litr absolutního alkoholu 269 korun. V ceně není započteno dříví, kterým se v zařízení topí a které si zákazníci dovážejí sami. Příští rok lze očekávat zdražení, cena by se mohla podle Chalupy pohybovat okolo 300 korun. "Cena vzroste o daň plus samozřejmě inflaci," uvedl Chalupa. Rostou podle něj zejména náklady na zaměstnance a také na elektřinu.