Narušení letecké dopravy v Británii může trvat několik dní, varoval ministr

Londýn - Několik dnů může trvat úplné vyřešení rozsáhlého narušení letů do Británie a z Británie po pondělním technickém problému, který postihl řízení letového provozu. Uvedl to v rozhovoru s BBC ministr dopravy Mark Harper. Dodal, že vládní úředníci nevěří, že potíže způsobil kybernetický útok. Letecké společnosti a letiště, včetně pražského letiště, varují, že letecký chaos pokračuje i dnes.

Kvůli přetrvávajícím potížím letového provozu v Británii bylo v noci a dnes ráno mimo jiné zrušeno šest letů mezi Británií a Prahou. "Jednalo se o tři přílety a tři odlety, konkrétně o linky do Londýna a Manchesteru," řekla ČTK mluvčí pražského letiště Klára Divíšková. "Další vývoj budeme upřesňovat během dne," dodala.

Od začátku problému do dnešního dopoledne byly podle mluvčí pražského letiště zrušené celkem čtyři lety do Londýna a po jednom letu do Birminghamu, Edinburghu a Manchesteru. Dále byly zpožděné čtyři lety do Londýna a jeden let do Manchesteru. Byl zpožděn také spoj do New Yorku, protože linka vede přes Británii a dopravce musel v pondělí měnit trasu.

V pondělí byly zrušeny nebo zpožděny stovky leteckých spojů poté, co britské řízení letového provozu muselo kvůli závadě přejít na manuální systémy zadávání letů. Podle Harpera bude trvat několik dní, než se všichni dostanou tam, kde mají být.

"Dnes, a předpokládám ještě několik dní, bude mít tento problém určitý dopad, protože aerolinky budou muset svá letadla a služby uvést do normálního provozu," řekl Harper. Upozornil, že naposledy se něco "tak významného" stalo asi před deseti lety.

Odborník na letectví John Strickland potvrdil, že dopad na přerušení letů se bude projevovat i v dalších dnech. "Naštěstí je to velmi neobvyklé. Rozsah tohoto výpadku byl tak značný, že místo několika minut trval několik hodin. Hodiny mají opravdu obrovský dominový efekt," řekl.

Londýnské letiště Heathrow, které je nejvytíženějším v Británii, vyzvalo cestující na sociální síti X, dříve známé jako Twitter, aby před dnešní cestou na letiště kontaktovali svoji leteckou společnost. Další londýnská letiště Gatwick a Luton oznámila, že očekávají zpoždění a rušení letů. Aerolinky uvedly, že se snaží pozměnit letové řády, aby přepravily co nejvíce lidí, ale některá letadla a posádky nejsou tam, kde by měly být.

Britský úřad pro řízení letového provozu NATS v pondělí zasáhl na několik hodin technický problém, který ovlivnil jeho systém plánování letů a způsobil rozsáhlé narušení letů v celé Evropě. Spoje využívající britský vzdušný prostor byly kvůli problému o několik hodin zpožděny nebo zrušeny.

Podle údajů firmy sledující letecká data Cirium bylo v pondělí odpoledne v Británii zrušeno více než 230 odletů, což odpovídá zhruba osmi procentům všech odletů, a 271, tedy devět procent, příletů.