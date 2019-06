Narušená statika mostu zastavila provoz na trati Plzeň-Klatovy

Chlumčany (Plzeňsko) - Narušená statika železničního mostu zastavila provoz na hlavní trati Plzeň-Klatovy. Mezi Chlumčany a Dobřany je zavedená náhradní autobusová doprava. Provoz na úseku bude zastaven nejméně do večera, možná až do středečního rána. ČTK to řekla mluvčí Správy železniční dopraví cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová. Podle ní narazil do mostu nákladní automobil s těžkým nákladem, na místě už ale nikdo není. Policie případ vyšetřuje, detaily k němu zatím nesdělila.

Podle informací ČTK jde o most přímo na kraji Dobřan.

"Mostní konstrukce mezi Chlumčany a Dobřany je směrově i výškově posunutá," řekla mluvčí. Podle ní bude třeba uvolnit koleje. Oprava bude trvat hodiny. Na místo jedou mostní specialisté SŽDC, kteří zjistí stav mostu a posoudí možnosti obnovení provozu. "Záleží na tom, jak rychle se podaří dopravit na místo naši techniku," uvedla. Zprovoznění úseku očekává SŽDC buď dnes večer, nebo až ve středu ráno.

Na trati jezdí každou hodinu vlak, přičemž se střídají rychlíky a osobní vlaky. Jde o vytíženou trať, nákladní vlaky tam jezdí minimálně.

"Událost šetří policie," uvedla Pistoriusová. Podle informací ČTK narazilo do mostu nákladní auto, které převáželo bagr.

Mezi stanicemi Chlumčany a Dobřany, kudy vede jen jedna kolej, je zavedena náhradní autobusová doprava. První autobus byl přistaven ve 12:35. Ze stanic Chlumčany a Dobřany pokračují cestující vlaky.