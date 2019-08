Narození dcery Topinkovou změnilo, na MS se chystala i na rybníku

Praha - Skifařka Miroslava Topinková se po čtyřech letech představí na mistrovství světa ve své hlavní disciplíně. Osmatřicetiletá česká reprezentanta loni po návratu z mateřské dovolené usedla na šampionátu v Plovdivu do párové čtyřky, letos se ale vrátila na skif. A v Ottenheimu u Lince se pokusí kvalifikovat na olympijské hry v Tokiu 2020.

"Už se těším. Ráda závodím a už jsem dlouho nezávodila. Na skifu jsem na mistrovství startovala naposledy v roce 2015 a byla jsem druhá. Nevím, zda mám teď až takové ambice, ale budu se snažit podat co nejlepší výkon s ohledem na to, co jsem natrénovala," řekla Topinková na tiskové konferenci před odjezdem na MS.

Oproti době před narozením dcery Adély se její trénink změnil. Na soustředění v zahraničí byla jen na jaře, jinak se připravovala v Česku. "Hlavně v Praze. Jen dvakrát jsme byli v Třeboni, kde jsem měla rybník jen pro sebe. Všichni říkají, že jsou tam vlny, ale my jsme měli krásnou klidnou hladinku," usmívala olympijská vítězka z Londýna 2012 a mistryně světa z Bledu 2011.

Narození dcery pro Topinkovou zcela změnilo náhled na veslování. "Není to to nejdůležitější v mém životě. Teď mám rodinu a snažím se skloubit rodinu s vrcholovým sportem," řekla. Při tréninku jde ale vše stranou. "Voda je jediné místo, kde na Adélku nemyslím. Je to i odreagování, že na chviličku vypnu, protože jsem typ rodiče, že ji neustále sleduji. Dávám jí prostor, aby vše sama zkoumala a objevovala, ale ráda to vidím. Abych mohla v případě nebezpečí zasáhnout," řekla Topinková.

Při tréninku jí dceru často hlídá trenér Tomáš Kacovský, který si tak musel najít jiný způsob, jak na přípravu dohlížet. Topinková proto má v lodi zabudovaný speciální měřící přístroj s GPS. "Trenér moc dobře ví, co dělám. Přesně dokáže zanalyzovat, jak rychle jsem jela, jak se loď naklání, jak dlouho jsem pod vodou, nad vodou, jakou rychlost mám v záseku. Z kouzelné krabičky dokáže vyčíst spoustu dat," pousmála se.

Společně s Kacovským se snaží upravit styl jízdy. "Snažíme se mě posouvat do vyšší frekvence, protože svět teď jezdí vysokou frekvencí. Hodně dynamicky. Jezdí se od startu, není tam postartovní přechod. Snažíme se jít taky s frekvencí výše a já hledám moment uvolnění. Pocit rytmu, aby loď hezky jela, a mám s tím trošičku problém. Netrénuji už takové objemy," přiznala Topinková.

K postupu na olympiádu potřebuje skončit do 9. místa, tedy nejhůře třetí ve finále B. Samozřejmě ale chce postoupit do finále, což se jí letos na mistrovství Evropy i dvou Světových pohárech, na kterých startovala, podařilo.

"První půlka sezony byla až nad mé očekávání. To jsem byla sama překvapená, jak mi to jde. Nevím, zda jsme formu nenačasovali na jaro, protože poslední svěťák nebyl takový, jak jsme si mysleli, že by mohl být. Byla jsem zvyklá, že mi forma gradovala, ale teď nevím," uvedla třetí žena z kontinentálního šampionátu v Lucernu, jež byla na SP v Rotterdamu šestá. "Nesedlo mi to tam. Počasí, moje fyzická únava, prala jsem se s technikou. Doufám, že teď to bude lepší," přála si.