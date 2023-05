Národního kolo kuchařské soutěže Bocuse d'Or vyhrál Dominik Unčovský

Praha - Vítězem národního kola kuchařské soutěže Bocuse d'Or se dnes stal Dominik Unčovský a jeho tým. Jejich králík inspirovaný českou zabijačkou a bramborový trdelník byly v konkurenci ostatních jídel podle poroty nejlepší. Kromě odměny ve výši 100.000 korun vítězi získali také možnost zúčastnit se evropského kola soutěže, které se uskuteční příští rok v norském Trondheimu. Na druhém místě skončil Vojtěch Petržela, za ním se umístil Patrik Bečvář.

"Byla to naše první soutěž na profesionální úrovni a my jsme do toho dali všechno," řekl Unčovský. Při přípravě jídla se jeho tým inspiroval také českým polem a jarem, uvedl. Chtěli také využít tradiční suroviny, jako jsou syrečky či podmáslí, doplnil.

Do národního kola vybrala česká Akademie Bocuse d'Or, v níž zasedli šéfkuchaři Zdeněk Pohlreich, Filip Sajler či Tomáš Popp, deset finalistů. Ti dostali v hale O2 universum za úkol uvařit dva pokrmy. První se musel skládat z králičího hřbetu a králičího stehna, u druhého, vegetariánského, byly povinnou součástí brambory a česnek. Na přípravu měli finalisté pět hodin a 35 minut.

Klání začalo již ve čtvrtek, kdy se předvedly čtyři kuchařské týmy. Pátek a dnešek pak pokaždé patřily třem týmům. "Mám radost, že se nám přihlásilo deset kandidátů na tak vysoké kuchařské úrovni a že jsme dali dohromady skutečně profesionální porotu," řekl prezident Bocuse d‘Or Czech Marek Fichtner. Celkově čítala porota, která soutěžní jídla hodnotila, 30 lidí. Přijeli také z Belgie, Norska či Švédska, uvedl Fichtner.

Do světového finále, které se koná každé dva roky v Lyonu, se postupně dostane 24 zemí. Každá z nich postaví jednoho kuchaře a jednoho asistenta. Finále se z ČR naposledy v roce 2009 zúčastnil Jan Všetečka, který tehdy vařil v restauraci Kampa Park,

Soutěž založil v roce 1987 francouzský šéfkuchař Paul Bocuse s cílem rozšířit povědomí o mimořádné oddanosti a tvrdé práci kuchařů při přípravě nejlepších pokrmů.