Národní srovnávací zkoušky se posunou o měsíc

Praha - Národní srovnávací zkoušky, které nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na desítky vysokých škol v Česku, se kvůli situaci kolem koronaviru zhruba o měsíc posunou. Zkoušky plánované na začátek dubna by se měly konat na začátku května, podobně se odloží i další dva termíny. Společnost Scio, která zkoušky organizuje, o tom informovala na svém webu. O termínech maturit a přijímacích zkoušek na střední školy by se podle ministerstva školství mělo rozhodnout zřejmě příští týden.

Scio chtělo původně termín srovnávacích zkoušek dodržet i poté, co se minulý týden zavřely školy. Společnost se chtěla přizpůsobit vládním opatřením například snížením počtu studentů na zkušebních místech na určitý limit. Nyní se rozhodla termíny posunout. Tři se konaly již v uplynulých měsících, další měly být 4. dubna, 1. května a 23. května. Nově by se měly konat 1. května, 23. května a 13. června.

"Pokud jste k některému termínu již byli přihlášeni, automaticky jsme vám ho posunuli na nejbližší," informuje Scio na webu. "S fakultami vysokých škol nyní řešíme, které termíny zkoušek budou uznávat jako poslední vzhledem k harmonogramu přijímacího řízení a informace budeme postupně během příštího týdne doplňovat v přehledu u nás na webu," uvedla společnost.

K termínům maturit a přijímacích zkoušek na střední školy, které organizuje stát, se ministerstvo školství zatím nevyjádřilo. Ministr Robert Plaga (ANO) chce počkat ještě asi týden, jak situaci vyhodnotí ministerstvo zdravotnictví. Státní maturity by podle plánovaného harmonogramu měly začít slohem z češtiny 8. dubna, další části státní maturity by měly pokračovat 30. dubna a 4. až 6. května. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se mají konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna.

"V tuto chvíli neumíme říct, jak dlouhou dobu budou školy zavřené. Nicméně mohu říci, že již od počátku opatření na ministerstvu školství pracujeme na zpracování možných variant dalšího postupu," řekl dnes ČTK Plaga. Jaké varianty to jsou, neupřesnil.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v úterý uvedl, že za optimistického předpokladu, že všichni budou dělat to, co mají, bude epidemie koronaviru v České republice narůstat ještě zhruba měsíc. Pak by mohla v začít klesat. Podle zástupců ředitelů středních škol se proto dá očekávat, že se termíny zkoušek budou muset odložit. Shodují se, že se ale nedá odhadnout, na kdy.