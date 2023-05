Národní skautské jamboree v Hradci Králové bude největší od roku 1931

Hradec Králové - V Hradci Králové začne ve středu 3. května národní skautské jamboree. Do multifunkčního areálu Park 360 na hradeckém letišti by mělo dorazit 5000 mladých skautů a skautek, plus více než 550 dobrovolníků, kteří zajistí provoz akce. ČTK to řekla mluvčí Junáka - českého skauta Barbora Trojak. Podle ní půjde o největší skautské setkání na území ČR od roku 1931. Akce začne 3. května v 19:30 a skončí 8. května dopoledne. Národní jamboree se v Česku naposledy uskutečnilo v roce 2008.

"Národní skautské jamboree je jedinečná celostátní akce zaměřená na holky a kluky ve skautském věku od deseti do 16 let, kterým přinese nové zážitky a pocit sounáležitosti se skautským hnutím. Jamboree se budou účastnit i starší členové například na pozicích dospělého doprovodu účastníků nebo dobrovolníků, kteří se podílejí na organizaci akce. Celkem by mělo dorazit do Hradce Králové okolo 6000 účastníků a hostů," řekla ČTK Trojak.

"Bez nadsázky akci označujeme za akci roku 2023. Posilou by jamboree mělo být nejen pro skautskou organizaci a jednotlivce, ale i pro družiny, tedy malé týmy, které spolu fungují i během školního roku," uvedla Trojak.

Rozsáhlejší setkání skautů a skautek na území ČR v novodobé historii se podle ní konalo jen v roce 1931, a to v Praze pod názvem Tábory slovanských skautů, kam tehdy dorazilo okolo 15.000 lidí, a to i skautů ze zahraničí. "Od té doby jsme nic tak velkého neuspořádali. Možná rozjíždíme novou tradici. Uvidíme, jak to celé bude fungovat, zkoumáme, jak to uspořádat, aby to mladé skauty a skautky bavilo a obohatilo. Pro tuto věkovou kategorii se v ČR žádná taková akce nekoná. Je možné, že nastavíme pravidelnost podobných setkávání," řekla ČTK Trojak.

Na programu jsou kromě tradičních skautských aktivit, jako plnění různých úkolů, také kulturní program, přednášky či workshopy. Většina programu bude v areálu letiště, kde budou skauti ubytovaní ve stanech. V plánu jsou i aktivity za účasti složek integrovaného záchranného systému, které se odehrají v Hradci Králové. Pro převoz účastníků jamboree mezi letištěm a centrem města jsou připravené speciální autobusy.

"Důležité je, že účastníci si budou moci vyzkoušet aktivity, které si za běžného provozu oddílů nevyzkouší, možnosti oddílů jsou totiž omezené. Věříme také, že mladí skauti získají nové zkušenosti a inspiraci, které v budoucnu zúročí, až sami povedou děti," řekla ČTK Trojak.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Počet skautů a skautek v ČR podle posledního sčítání překonal 75.000. "Členská základna stoupá od roku 2006," uvedla Trojak.

V ČR je 484 skautských středisek sdružující 2297 oddílů, které každoročně uspořádají více než 1200 táborů pro více než 36.000 dětí. V roce 2022 přibylo 60 nových oddílů a přidalo se 345 dospělých nováčků – dobrovolníků, uvedli zástupci organizace. Skauting je největším hnutím mladých lidí na světě. Hlásí se k němu 60 milionů lidí ve více než 215 zemích. Základem skautské činnosti je všestrannost, samostatnost, kamarádství a spolupráce v týmu založená na fair play a pobytu v přírodě. Skauting vznikl roku 1907 v Anglii.