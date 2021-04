Národní referenční laboratoř potvrdila indickou mutaci zjištěnou v H.Králové

Hradec Králové - Národní referenční laboratoř potvrdila tzv. indickou mutaci zatím u jednoho ze dvou podezřelých vzorků zachycených v Hradci Králové. U druhého vzorku výsledky nejsou k dispozici. ČTK to řekla mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) v Hradci Králové Veronika Krejčí. Případ s podezřením na tzv. indickou mutaci, který byl nahlášen hradecké KHS v pátek 16. dubna, byl podle ní dobře vytrasován, nákaza se zřejmě nerozšířila. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v sobotu uvedl, že mutaci přivezla zřejmě studentka z Indie.

"Takzvaná indická mutace byla potvrzena u osoby, která byla v kontaktu s osobou, která přicestovala ke konci března z Indie. Osoba, která přicestovala z Indie, byla vyhledána v rámci trasování rizikových kontaktů, pozitivita na covid-19 se i u ní následně potvrdila. Výsledky vyšetření tohoto vzorku zatím k dispozici nejsou," uvedla pro ČTK Krejčí.

Podle dřívějších informací jde o dvě nemocné zahraniční studentky, které studují v Hradci Králové. Jsou v izolaci, další rizikové kontakty v karanténě. Není potvrzeno, jestli je indická mutace infekčnější nebo odolnější vůči vakcínám.

Podle Krejčí při vstupu na území ČR nedošlo k žádnému porušení v té době nastavených pravidel. "Podstatné je, že se následně podařilo onemocnění zachytit, izolovat nemocné a jejich rizikové kontakty. S postupujícím časem se i nadále zdá, že k dalšímu šíření onemocnění v souvislosti s tímto případem nedošlo," dodala mluvčí hradecké KHS.

Tzv. indická mutace se potvrdila také v Praze, i tam šlo o člověka z Indie, uvedli ve čtvrtek pražští hygienici.

Podle stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO) z tohoto týdne zatím o tzv. indické mutaci covidu-19 nejsou k dispozici bližší podrobnosti. WHO mutaci detailně sleduje a průběžně vyhodnocuje. Na základě současných poznatků se nepředpokládá, že by se průběh onemocnění s indickou mutací výrazně lišil od klasického průběhu.

V Indii nyní přibývají nakažení koronavirem rekordním tempem. Celkový počet případů nákazy v Indii překročil hranici 18 milionů. Indie, kde žije víc než 1,3 miliardy lidí, jen za duben ohlásila více než šest milionů nově nakažených, uvedla agentura AFP.