Národní pouť na Velehradě navštívilo asi 30.000 lidí z Česka i zahraničí

Velehrad (Uherskohradišťsko ) - Velehrad (Uherskohradišťsko ) - Národní pouť na Velehradě na Uherskohradišťsku dnes navštívilo zhruba 30.000 lidí z Česka i zahraničí. ČTK to řekl tajemník velehradských Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Dvoudenní akce dopoledne vyvrcholila poutní mší na prostranství před velehradskou bazilikou. Česká republika dnes slaví státní svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje, velehradské cyrilometodějské slavnosti jejich odkaz připomínají. Dny lidí dobré vůle začaly v úterý a patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi, běžně se jich účastní několik desítek tisíc lidí.

"Dnešního svátečního dne se zúčastnilo 30.000 nejen poutníků, včerejšího Večera lidí dobré vůle 15.000 lidí. Myslím si, že návštěvnost se začíná vracet na čísla, která byla před covidovými opatřeními," uvedl Kořenek. Kvůli epidemii koronaviru byly slavnosti v roce 2020 výrazně omezeny, v oba dny mohlo do poutního areálu zavítat vždy jen tisíc lidí. O rok později se slavnostní poutní mše zúčastnilo asi 15.000 lidí. V letech před epidemií se návštěvnost pohybovala kolem 20.000 až 30.000 lidí.

Poutní mše dnes začala v 10:30 na prostranství před velehradskou bazilikou, sloužil ji arcibiskup a apoštolský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. Kazatelem byl administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík. Hudební doprovod zajistily Spojené dechové hudby Moravy, pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad a smíšený pěvecký sbor Svatopluk. Mše se dnes zúčastnilo mnoho krojovaných. Prostranství zaplnili lidé z Česka i zahraničí. "Přijely autobusy ze Slovenska a také se zúčastnili poutníci z Texasu, kteří sem s určitou frekvencí jezdí pravidelně," podotkl Kořenek.

Po skončení mše ocenila Česká biskupská konference (ČBK) několik významných osobností z různých oblastí veřejného života. Řád sv. Cyrila a Metoděje obdržel sochař, malíř, scénograf, ilustrátor a pedagog Stanislav Kolíbal. Oceněn byl za přínos výtvarnému umění, zvláště za návrhy interiéru kostela Krista Spasitele v Praze-Barrandově. Děkovné uznání ČBK dostala za přínos divadelnímu umění divadelní a filmová herečka, zpěvačka a scenáristka Lucie Nebeská. Oceněna byla také filoložka, překladatelka a vysokoškolská pedagožka Jana Nechutová.

Pamětní medaili dnes obdrželi Stephen Nesrsta za dlouholetou podporu moravských a českých jáhnů a novokněží, zakladatelka Domácího hospice Duha Jana Sieberová či Jan Stříbrný za zpracování souboru svědectví a portrétů lidské statečnosti a věrnosti katolických křesťanů za období totalitních režimů 20. století. Pamětní medailí byla také oceněna Maria Světničková ze Sekce pro mládež České biskupské konference a sestra Kongregace Dcer Božské Lásky Filoména Truhlíková.

Biskup Nuzík v kázání varoval před malomyslností a dohadováním

Před malomyslností, vzájemným dohadováním a rozdělováním společnosti varoval dnes na slavnostní mši ve Velehradu na Uherskohradišťsku administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík. V kázání se zmínil také o nedoceňování role rodiny, která je podle něj základem společnosti.

"Pokud budeme, bratři a sestry k sobě upřímní, tak musíme přiznat, že nás pronásleduje malomyslnost, a to úplně všechny – svět, naši společnost i církev. Mnozí se domnívají, že když uděláme ústupky v morálce, v tom, co bylo po staletí posvátné, když se bude bojovat jen za práva, ale o povinnostech se bude mlčet, že se naše situace zlepší. Je to opravdu tak? Domnívám se, že sami tomuto řešení moc nevěříme," uvedl Nuzík.

Podle Nuzíka jsou namístě obavy z toho, jak vyřešit to podstatné a nezaplnit veřejný prostor tím, co se za podstatné vydává. "Stále více se zodpovědní lidé ptají - jaká bude naše budoucnost, co předáme z našeho kdysi krásného světa našim dětem, jaké to budou rodiny, když se dnes nedoceňují? Když se šíří názory, které zapomínají na to, že každá společnost stojí a padá na rodinách," prohlásil Nuzík.

Nuzík v kázání připomněl poselství apoštola Pavla, že malomyslnosti není třeba podléhat, jelikož bůh lidem milosrdně pomáhá. "Při dnešní národní pouti chceme vyslovit velkou prosbu: Bože, pomáhej nám jednotlivě, ale i církvi, společnosti, našemu národu, abychom nepodléhali malomyslnosti, vzájemnému dohadování a rozdělování, ale abychom našli společnou a správnou cestu do budoucnosti," uvedl Nuzík.