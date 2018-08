Praha - Národní plán investic do roku 2030, jak o něm hovoří premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, plánuje ministryně Klára Dostálová (za ANO) zkompletovat během září. Do konce srpna mají kraje možnost resortu posílat své záměry a požadavky. Dostálová to dnes uvedla na setkání s představiteli krajských a místních samospráv. Podle ní jde o reálný plán investic sestavený z dat od resortů i krajů a obcí, který dá státu představu, kam je třeba investovat bez ohledu na rytmus evropské dotační politiky.

Plán, který hnutí ANO prezentovalo během jarních výjezdů vlády do krajů, nyní ministerstvo dává do bloků podle jednotlivých odvětví. Podle výzkumu prezentovaném na jednání správa chce nejvíc investovat do infrastruktury, vědy a výzkumu a školství.

Dostálová veřejné sféře slibuje také zjednodušení komunikace a povolovacího řízení. Zopakovala, že z ministerstva pro místní rozvoj by se mělo stát ministerstvo veřejného investování tak, aby starostové měli pouze jednoho partnera na úrovni státu. Vláda se chystá také zjednodušit stavební řízení, a to i prostřednictvím menších novel.

Dostálová také krátce představila plán na výstavbu poptávaného nájemního bydlení ve městech. Uvedla, že na pětinu takových bytů určených pro sociálně potřebné stát přispěje obcím sto procenty nákladů.