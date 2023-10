Národní muzeum vystavuje všech 38 soutěžních návrhů národního pavilonu pro Expo 2025

V Národním muzeu 12. října 2023 startuje architektonická výstava s názvem Český pavilon Expo 2025: Soutěžní návrhy. Pořádá ji Kancelář generálního komisaře pro Expo 2025 ve spolupráci s Národním muzeem. Přehlídka současné české architektury představí návštěvníkům všech 38 soutěžních návrhů, které v březnu 2023 zabojovaly o jedinečnou možnost navrhnout národní pavilon pro příští světovou výstavu. Ta se bude konat od dubna do října 2025 v japonské Ósace.

"Přestože vítěz může být jen jeden, rádi bychom poděkovali všem soutěžním týmům za ohromné množství času, úsilí a práce, které soutěži věnovaly. I proto jsme ve spolupráci s Národním muzeem připravili výstavu architektonických návrhů. Chceme, aby se na ni mohla přijít podívat jak odborná, tak široká veřejnost,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška a doplňuje: "Důstojné zázemí muzea dodává výstavě ještě větší atraktivitu.“

Po více než dvaceti letech, kdy české národní pavilony vznikaly metodou "Design & Build“, se generální komisař pro Expo 2025 Ondřej Soška po konzultaci s odborníky z nejrůznějších oborů rozhodl vrátit k přístupu, jak se stavěly pavilony například v Bruselu (1958), Montrealu (1967) nebo Ósace (1970). Kancelář generálního komisaře, která má přípravu české účasti na světových výstavách na starost, proto vyhlásila v prosinci 2022 otevřenou anonymní architektonickou soutěž o návrh národního pavilonu pro Expo 2025. Soutěž probíhala dle pravidel a doporučení České komory architektů. Přihlásilo se do ní 38 soutěžních týmů, z nichž odborná porota v čele se světově uznávanou architektkou Evou Jiřičnou vybrala v březnu 2023 vítězný design ve tvaru skleněné spirály od studia Apropos Architects.

Nosnou konstrukci stavby budou tvořit moderní dřevěné panely, fasádu pak umělecké sklo, které má v Česku několikasetletou tradici. Národní pavilon nabídne důstojné zázemí české účasti na Expo 2025, které se bude konat od dubna do října 2025 na umělém ostrově Yumeshima v Ósackém zálivu. V pavilonu se bude nacházet stálá expozice, multifunkční auditorium, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, VIP lounge a před pavilonem bude pro návštěvníky k dispozici odpočinková zónou s výhledem na moře.

"Výstava Expo je jedinečnou příležitostí, jak rozšířit povědomí o české kultuře a o tom, co může ČR v této oblasti nabídnout v zahraničí. Těší mne ale zároveň i to, že můžeme velkou světovou výstavu přiblížit i lidem tady v České republice, a to právě prostřednictvím soutěžních návrhů, které budou během měsíce k vidění v Travertinovém sále Nové budovy Národního muzea, které má na světové výstavy Expo nemalou vazbu,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Před vstupem do budovy bývalého Národního shromáždění, dnes Nové budovy Národního Muzea v Praze se nachází kopie plastiky Nový věk. Originál vytvořil sochař Vincenc Makovský pro československý pavilon na mezinárodní výstavu Expo 1958 v Bruselu, kde plastika obdržela Velkou cenu světové expozice. V Travertinovém sálu se pak nachází Plastika pro parlament od českých sklářů Jaroslavy Brichtové a Stanislava Libenského. Plastika má na délku téměř devět metrů a tvarově navazuje na další úspěšnou realizaci autorů pro československý pavilon na výstavě Expo 1970 v japonské Ósace, kde manželé vystavovali rozměrnou plastiku Řeka života.

Výstava se koná v Travertinovém sálu Nové budovy Národního muzea a je otevřena každý den od 10:00 do 18:00 až do 19. listopadu 2023. Návštěvníkům předkládá soutěžní návrhy v podobě, ve které byly odevzdány do otevřené architektonické soutěže jednotlivými týmy. Každý návrh sestává ze tří panelů. Panely zpravidla obsahují vizualizace, vysvětlení návrhu, návrh architektonicko-interiérového řešení a technické výkresy. Návštěvníci se zároveň dozví více informací o světových výstavách, české účasti nebo plánech japonských organizátorů pro příští Expo.

Partnery výstavy jsou CCEA MOBA a Mattoni. Mediálními partnery pak Český rozhlas a Česká tisková kancelář. Akce se koná pod záštitou České komory architektů a s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Odborná porota pro Expo 2025

Kancelář generálního komisaře společně s organizátorem soutěže CCEA MOBA sestavily pro účely výběru vítězného návrhu českého pavilonu pro světovou výstavu Expo 2025 vysoce odbornou a rozmanitou porotu. Ve dnech 6. a 7. března 2023 zasedalo kompletní složení sedmičlenné poroty nad odevzdanými návrhy, jejich cílem byla shoda na třech vítězných konceptech. Odborné porotě předsedala světově uznávaná architektka Eva Jiřičná, dalšími členy byli partner renomovaného architektonického studia Kengo Kuma & Associates Balazs Bognar, automobilový šéfdesignér Jozef Kabaň, architektka Markéta Smrčková, předseda České komory architektů Jan Kasl, zakladatel Asociace českého průmyslového designu Martin Wichterle a generální komisař české účasti Ondřej Soška. Porotci měli i své náhradníky a odborné poradce, kteří měli v procesu výběru řadu velice podnětných připomínek – Osamu Okamuru, Kristinu Magasanikovou, René Kühna, Adama Gebriana, Radka Špicara, Aleše Kyselu a Rafaellu Broft.

O české účasti na Expo 2025

Česká republika se jako samostatný stát zúčastní světové výstavy Expo pošesté. Funkci generálního komisaře zastává od září 2022 Ondřej Soška, který loni na jaře vyhrál výběrové řízení ministerstva zahraničních věcí se svou koncepcí a tématem "Talent a kreativita pro život“. Česko by se v Ósace mělo prezentovat nejen tím, co Japonci velmi dobře znají a dlouhodobě obdivují, například českým sklem a vážnou hudbou, ale zejména českými inovacemi, nanotechnologiemi, perspektivními startupy a talenty z regionů. Rozpočet české účasti na Expo 2025 počítá s částkou přibližně 500 milionů korun s tím, že vláda ČR schválila rozpočet ve výši 290,2 milionu korun na období 2023 až 2026. Další finanční krytí bude pocházet ze zdrojů soukromých firem, organizací a institucí, a to v plánovaném rozmezí 170 - 220 milionů korun.

Kancelář generálního komisaře pro Expo je od ledna 2023 součástí sítě Českých center, kterou v současnosti tvoří 26 poboček na čtyřech kontinentech.

Více informací naleznete na webových stránkách české účasti na světové výstavě EXPO 2025.