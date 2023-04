Národní muzeum si v sobotu připomene 205 let od svého založení

Praha - Národní muzeum si tuto sobotu připomene 205 let od svého založení. U této příležitosti pro návštěvníky připravilo vstup zdarma do všech svých muzejních objektů v Praze i mimo hlavní město. Příchozí čekají také doprovodné akce, například komentované prohlídky, filmové projekce a přednášky. Pro děti přichystali organizátoři programy s muzejními lektory, výtvarné dílny či divadelní představení. Výročí hodlá Národní muzeum slavit společně se svými návštěvníky po celý rok, uvedlo v dnešní tiskové zprávě.

Muzeum letos mimo jiné nabídne několik výstav, otevře Dětské muzeum a prostřednictvím sociálních sítí nechá nahlédnout do svého zákulisí, kdy představí zajímavé profese a práci odborníků Národního muzea.

Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš připomněl, že před pěti lety se po kompletní rekonstrukci znovu otevřela historická budova na Václavském náměstí. "Za pět let jejího fungování v novém kabátě jsme dokázali její překrásné sály naplnit skvěle provedenými a zábavnou formou pojatými expozicemi, které stále doplňujeme, rozšiřujeme. Okna do pravěku s legendárním mamutem, Zázraky evoluce s ikonickým plejtvákem, ale i všechny momenty dějin české historie jsou expozice, do kterých se naši návštěvníci rádi vracejí," uvedl Lukeš.

Tento rok otevře Národní muzeum pět velkých výstav. Náprstkovo muzeum chystá na konci dubna výstavu o známém cestovateli s názvem Emil Holub, v hlavním muzejním komplexu se mohou návštěvníci v rámci výstavy První dámy - móda a styl od května seznámit s módními trendy manželek českých a československých prezidentů. Dobu represí i pokroku představí před začátkem léta výstava nazvaná Padesátá léta. Především menší návštěvníky potěší před koncem školního roku nová připravovaná expozice Dětského muzea. Podzimní výstava v Českém muzeu hudby s názvem Na turné! přiblíží kočovný život hudebníků. A výročí 205 let uzavře v prosinci mezinárodní výstava Baroko v Bavorsku a v Čechách. Už od dneška je v historické budově Národního muzea otevřená výstava restaurovaných předmětů ze Sýrie s názvem Obnovená tvář.

Národní muzeum patří k nejstarším institucím v zemi. Bylo založeno 15. dubna 1818 jako Vlastenecké muzeum z iniciativy několika významných příslušníků české šlechty, zejména Kašpara ze Šternberka, nejvyššího purkrabího hraběte Františka Antonína Kolovrata a hraběte Prokopa Hartmana. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí byla slavnostně otevřena 18. května 1891.

V roce 2015 začala po několika odkladech náročná a nákladná rekonstrukce historické budovy, po níž se znovu otevřela v říjnu 2018. Kromě celkové opravy exteriéru a interiéru budovy byla zastřešena nádvoří, zpřístupněna vyhlídková kupole a postaven podzemní propojovací tunel do Nové budovy muzea v někdejším Federálním shromáždění, který byl otevřen v roce 2019. Nová budova slouží pro pořádání krátkodobých výstav.

Národní muzeum, největší instituce svého druhu v ČR, uchovává víc než 20 milionů sbírkových předmětů a spravuje 16 pražských i mimopražských muzejních objektů.