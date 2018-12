Praha - Historickou budovu Národního muzea od jejího částečného otevření 28. října navštívilo přes 200.000 lidí. Muzeum o tom informuje na webu. Velký zájem vyvolal pravděpodobně i volný vstup do muzea, který potrvá ještě do konce roku. Otevřeno bude kromě Štědrého dne i o vánočních svátcích. Muzeum se u příležitosti stého výročí vzniku Československa letos částečně otevřelo po tříleté rekonstrukci a sedmi letech od svého uzavření. Oprava stála 1,8 miliardy korun.

V novém roce bude budova otevřena návštěvníkům od 2. ledna, v únoru ale bude muzeum uzavřeno. Lidé si nadále budou moci prohlédnout Česko-slovenskou a Slovensko-českou výstavu a expozici dvou stovek nejvýznamnějších předmětů ze sbírek NM. Kromě toho si prohlížejí opravené historické interiéry.

Základní vstupné do historické budovy bude od začátku příštího roku 250 korun stejně jako do Nové budovy, ve které je pro návštěvníky připravena zoologická expozice Archa Noemova, výstava Keltové a přírodovědecká výstava Světlo a život. Rodinné vstupné do každého z objektů je za 420 korun. Za 350 korun a za 500 korun pro rodinu si také lze koupit lístky do obou objektů.

Historická budova v lednu stále nebude bezbariérově přístupná. Zavírací den je stanoven na pondělí. Všechny další dny bude otevřeno od 10:00 do 18:00, ve středu do 20:00. Od úterý do pátku od 08:00 je vyhrazen čas pro rezervace školních skupin.

V únoru bude muzeum pro návštěvníky uzavřeno kvůli údržbě a přípravě na finální kolaudaci budovy. Od března bude budova uvedena do běžného návštěvnického provozu včetně zpřístupnění nových zastřešených dvoran a bezbariérového vstupu. Během jara pak bude pro návštěvníky otevřena podzemní spojovací chodba mezi historickou a novou budovou.

Na jaře 2019 se počet výstav v historické budově rozšíří o výstavu o československých letcích ve Velké Británii s názvem Rytíři nebes. Na léto je připravována výstava Tutanchámon. Od jara také začne instalace prvních celků stálých expozic v historické i nové budově Národního muzea. V listopadu 2019 budou otevřeny veškeré přírodovědecké expozice s názvy Příroda a Zázraky evoluce, expozice Dějiny 20. století a pro nejmenší návštěvníky také Dětské muzeum.