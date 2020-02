Národní muzeum i bez expozic loni navštívil milion lidí

Praha - Objekty Národního muzea v loňském roce navštívilo 1,125.637 lidí. Největší podíl na tom má opravená historická budova na Václavském náměstí, do které zavítalo téměř 800.000 lidí. V tiskové zprávě o tom informovala Lenka Boučková z Národního muzea. Instituce od 1. března zavede volný vstup do všech svých objektů pro děti do 15 let. V historické budově jsou od jejího otevření na sklonku roku 2018 stále jen dočasné výstavy, stálé expozice se ještě připravují.

Národní muzeum se rekonstruovalo 3,5 roku, zavřené bylo sedm let a generální oprava stála 1,8 miliardy korun. Výstavní prostory se díky ní rozšíří o 30 procent. Muzeum již během stavby avizovalo, že s otevřením samotné opravené budovy nestihne otevřít stálé expozice. Původně je odložilo na rok 2019, později na polovinu letošního roku. Boučková nyní na dotaz ČTK uvedla, že stálé expozice se v muzeu budou postupně otevírat v druhé polovině letošního roku. "Přesné termíny jsou ale bohužel závislé na realizaci veřejných zakázek," uvedla.

Znovuotevření budovy přilákalo v říjnu 2018 mnoho zájemců, kteří stáli před budovou dlouhé fronty. Do konce roku 2018 byl vstup zdarma. Dnes je možné do historické budovy a nové budovy koupit společný lístek za 200 korun a rodinný za 350 korun, který opravňuje v pěti dnech také ke vstupu do dalších objektů NM. Zájemci tak mohou navštívit i České muzeum hudby, Národní památník na Vítkově, Národopisné muzeum, Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum Bedřicha Smetany, Lapidárium Národního muzea a Náprstkovo muzeum.

Na některé výstavy se ale platí vstupné zvlášť, třeba na výstavu o faraonovi Tutanchamonovi, která skončila nedávno, bylo vstupné 320 korun, rodinné 520 korun. Do kupole v historické budově se kupují časové vstupenky a základní vstupné je za 50 korun.

Národní muzeum nabízí sedmkrát ročně volný vstup, většinou ve svátky či při různých akcích. Od 1. března zavede celoroční volný vstup do všech svých objektů pro děti a mládež do 15 let. "Zvýšené náklady na tento projekt Národní muzeum uhradí ze zisků ze svých obchodních aktivit," uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

O úmyslu zavést volný vstup alespoň do stálých expozic státních muzeí a galerií po vzoru těch západoevropských mluví čeští ministři kultury již mnoho let. Narazí však vždy na argumenty jejích ředitelů, že zisk ze vstupného chtějí nahradit vyšším příspěvkem od státu na svůj provoz. V případě Národní galerie Praha jde třeba o desítky milionů korun.