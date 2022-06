Národní muzeum bude v Terezíně restaurovat 20 vzácných předmětů ze Sýrie

Terezín (Litoměřicko) - Národní muzeum přivezlo dvacet vzácných sbírkových předmětů ze Sýrie, z nichž některé jsou staré až 4000 let. Odborníci je budou restaurovat v Terezíně. Artefakty pocházejí z doby bronzové a antiky. Transport z Damašku se uskutečnil za pomoci Armády České republiky. Novinářům to dnes v restaurátorské dílně Národního muzea v Terezíně řekl ředitel muzea Michal Lukeš.

Fotogalerie

Mezi předměty je poškozená socha z Palmýry, bronzová jehlice z Ugaritu či tři kamenné náhrobní reliéfy z Palmýry. Práce na restaurování potrvají rok a přítomni u nich budou syrští odborníci. Po dokončení prací artefakty nevyčíslitelné historické hodnoty vystaví Národní muzeum a poté se vrátí zpět do Sýrie.

"Je to velice významná událost," řekl Lukeš. Národní muzeum spolupracuje se syrskými památkáři pět let v rámci vládní pomoci. Nejprve tam posílalo pomoc na záchranu a restaurování sbírkových předmětů, které byly válkou ohrožovány. "Po několika letech se podařilo uskutečnit transport přímo z Damašku," řekl. Syrští odborníci přijedou v létě. "Budou se u nás učit moderním metodám restaurování a také budou trošku dohlížet na restaurování předmětů," uvedl.

Česká republika byla mezi prvními zeměmi, které nabídly Sýrii pomoc v době válečného konfliktu. "Čeští odborníci poskytli materiály k záchraně předmětů. Teď přivezli vzácné díly, které budou restaurovány a následně vystaveny. Doufám, že spolupráce bude příkladem pro jiné státy, aby se podílely na záchraně kulturního dědictví, které nepatří jen Sýrii, ale celému světu," uvedl zástupce velvyslanectví Sýrie Samir Masad.

Sýrie podle Masada zmapovala rozsah škod vzniklých při válce na památkách a sbírkách. "Seznam zničených věcí je bohužel velký. Máme i seznamy věcí, které byly ukradeny, pašovány a prodávány na černém trhu. Rozeslali jsme je do celého světa," uvedl Masad. Rozsáhlé škody vznikly také na archeologických nalezištích. Zachránit se naopak podařilo například velké sochy z Palmýry. "Ty narychlo pod palbou syrští památkáři nakládali a odvezli do Damašku. Bohužel za to někteří zaplatili životem," řekl Masad. Syrské Národní muzeum v Damašku zpřístupnilo své sbírky návštěvníkům po sedmi letech v roce 2018.

České Národní muzeum v rámci spolupráce se syrskými kolegy v roce 2019 získalo možnost archeologických průzkumů na lokalitě nedaleko Latákie na pobřeží Středozemního moře. Tým odborníků tam zkoumá osídlení během doby bronzové až železné.

Vedle Sýrie se Národní muzeum podílelo na záchraně předmětů kulturní a historické hodnoty v Afghánistánu a v současnosti na Ukrajině. "Před několika týdny jsme poslali konvoj potřebného obalového materiálu na záchranu a evakuaci sbírkových předmětů a jsme připraveni poskytnout pomoc při restaurování artefaktů, které jsou při válečném konfliktu poškozovány a ničeny," uvedl Lukeš.