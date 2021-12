Národní kolo Eurovize vyhrála kapela We Are Domi

Česká televize oznámila 6. prosince 2021 v Praze sedm finalistů národního kola ČR hudební soutěže Eurovize (ESC). Na snímku je kapela We Are Domi.

Praha - Národní kolo Eurovize (ESC) vyhrála česko-norská kapela We Are Domi a bude reprezentovat Českou republiku na 66. ročníku hudební soutěže. Skupina v čele se zpěvačkou Dominikou Haškovou, dcerou slavného českého hokejisty Dominika Haška, s písní Lights Off postoupila do jednoho ze dvou semifinále, která se uskuteční v Turíně 10. a 12. května příštího roku. Finále se bude konat 15. května. Novináře tom dnes informoval vedoucí projektu Kryštof Šámal.

O vítězné písni rozhodovaly hlasy hudebních fanoušků z České republiky i ze zahraničí. Přišlo jich více než 45.000. We Are Domi zaujali také mezinárodní odbornou porotu. Pro šest z jejích dvanácti členů byla vítězná skladba tou vůbec nejlepší, u dalších čtyř se umístila na druhém místě.

"We Are Domi jsou pro mě svěžím hudebním uskupením, které by v aktuálním ročníku Eurovize mohlo zazářit. A to doslova, protože když se do jejich vítězné skladby zaposloucháte, tak během chvilky dostanete nálož unikátního elektro popu, který vás zvedne ze židle," uvedla kreativní producentka Lucie Kapounová.

Skupina We Are Domi vznikla v roce 2018 ve Velké Británii. Aktuálně působí na české scéně v Praze. Hraje mix skandinávského popu a elektropopu. Zpěvačka Hašková se seznámila se svými hudebními kolegy Casperem Hatlestadem a Benjaminem Rekstadem v britském Leedsu na tamější vysoké škole a od roku 2018 tvoří muzikantské uskupení. Šestadvacetiletá Hašková se narodila v americkém Buffalu. Zpěvu se začala věnovat už v Americe. V roce 2010 se zúčastnila soutěže Československo má talent.

O přízeň fanoušků i odborné poroty se v českém národním kole ESC letos ucházelo sedm finalistů. Vedle We Are Domi to byli Annabelle, Elis Mraz, Jordan Haj x Emma Smetana, Giudi, Skywalker a The Valentines.

Vítězem mezinárodní písňové soutěže Eurovize se letos stala italská rocková skupina Maneskin. Českou republiku v nizozemském Rotterdamu zastupoval zpěvák a tanečník Cristo (Ben Cristovao) s písničkou Kemama. Do finále nepostoupil.

Tuzemským interpretům se v Eurovizi zatím příliš nedaří. Rocková kapela Kabát se v roce 2007 umístila na posledním místě, o rok později skončila Tereza Kerndlová jen o jedno místo lépe. Poté, co kapela Gipsy.cz zůstala v roce 2009 bez bodu, čeští hudebníci tuto soutěž na několik let opustili. Návrat se uskutečnil až v roce 2015, kdy Česko reprezentovali Marta Jandová a Václav "Noid" Bárta. Před pěti lety se do finále Eurovize poprvé dostal český zástupce - zpěvačka Gabriela Gunčíková obsadila 25. místo. V roce 2017 tuzemsko reprezentovala Martina Bárta, která neuspěla v prvním semifinále. Mezi nejlepší se naopak v roce 2018 dostal Mikolas Josef, který ve finále získal pro ČR dosud nejlepší umístění, šesté místo. Josef vystoupil s vlastní písní Lie To Me a uspěl především hlasy diváků. Česká indie-popová kapela Lake Malawi o rok později skončila se skladbou Friend of a Friend na jedenáctém místě.