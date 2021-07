Národní knihovna vystaví v září Lipnickou bibli, která vznikla před 600 lety

Praha - Národní knihovna v září vystaví v pražském Klementinu vzácnou Lipnickou bibli, která vznikla před 600 lety. K vidění budou i další středověké biblické kodexy. Národní knihovna to oznámila v tiskové zprávě. Lipnická bible získala název podle místa svého vzniku. Alespoň zčásti vznikala v roce 1421 na hradě v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Její další osudy jsou však nejasné. Objevila se znovu až ve 20. století v majetku evropských sběratelů. V současnosti je ve sbírkách amerického Muzea Bible ve Washingtonu, odkud byla nyní do Česka zapůjčena.

Už teď si mohou lidé v Česku Lipnickou bibli prohlédnout. Od konce června je vystavena přímo na lipnickém hradě, kde pravděpodobně vznikala. Po konci srpna se pak přesune do Prahy, kde bude od 1. do 15. září vystavena v Zrcadlové kapli Klementina.

Na výstavě "Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné doby" budou k vidění ještě čtyři další biblické kodexy z husitského období. Výstava chce návštěvníkům přiblížit, jak vznikaly středověké knihy od napsání, přes výzdobu až po vazbu, ale také jak byly tehdejší biblické a teologické rukopisy v pozdně středověkých Čechách užívány. Tým badatelů pod vedením Lucie Doležalové a Karla Pacovského z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který stojí za výstavou o bibli, vytvořil o této vzácné knize i publikaci "Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku".

Na vzniku bible se zřejmě podílelo osm písařů. To, že byla Lipnická bible dokončena v květnu 1421 v Lipnici, je vepsáno přímo do stránek knihy. "My samozřejmě můžeme spekulovat, jestli je to Lipnice nad Sázavou, nebo jiná Lipnice, protože Lipnic bylo tehdy v českém království víc," uvedl již dříve kastelán lipnického hradu Marek Hanzlík. Protože ale kniha měla už při svém vzniku značnou hodnotu, lze předpokládat, že autoři se s ní chtěli schovat za bezpečné hradby, které jim město Lipnice nad Sázavou a jeho hrad dokázaly poskytnout. Další Lipnice podle kastelána byly spíš malými vsemi, které tolik bezpečí nenabízely.

Krátce po svém vzniku se stopa knihy na zhruba půl tisíciletí ztrácí a objevuje se zase až ve 20. století, kdy byla nejprve v rukou britského sběratele a později zase u sběratele ve Švýcarsku. Od roku 2012 je majetkem Muzea bible v USA.