Národní ekonomická rada vlády bude jednat večer s premiérem Fialou

Praha - Možným snížením či zrušením státní podpory u stavebního spoření by se dnes měla například zabývat Národní ekonomická rada vlády (NERV). Její členové se večer sejdou s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS) a se zástupci ekonomických resortů.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předminulou neděli řekl, že v rámci diskusí se o snížení či zrušení státního příspěvku na stavební spoření uvažuje. "Je to věc, kterou budeme zvažovat," uvedl. Ze státního rozpočtu na podporu stát posílá ročně kolem čtyř miliard korun. Za rok 2021 to bylo 4,2 miliardy korun. Státní podpora na stavebním spoření činí ročně maximálně 2000 korun. Stavební spořitelny evidují zhruba 3,3 milionu smluv o stavebním spoření.

Podle Národní rozpočtové rady může omezení státní podpory u stavebního spoření vést k nápravě nerovnováhy veřejných financí. Na druhou stranu podle Asociace českých stavebních spořitelen takový krok povede k poklesu zájmu o spoření v rámci stavebního spoření, což by následně snížilo nabídku úvěrů na bydlení, včetně žádaných investic do zateplení a zvýšení energetické efektivity. Podle některých odborníků by zrušení podpory mohlo znamenat konec tohoto finančního produktu.

Pracovní skupina NERV připravila dokument Daň z mimořádných příjmů/zisků v České republice, který se věnuje tzv. windfall tax, tedy dani z neočekávaného zisku. Stanjura v pátek novinářům řekl, že vláda zvažuje zavedení daně z neočekávaných zisků ve třech sektorech, vedle energetických firem a bank půjde ještě o jedno odvětví. Neuvedl ale, o který sektor jde. O možném zavedení daně z neočekávaného zisku vláda musí podle něj rozhodnout do 10. září. Třetím odvětvím, kterého by se mohlo týkat zdanění neočekávaných zisků, jsou rafinérie a distributoři a prodejci pohonných hmot, řekl ČTK ekonom, který si nepřál být jmenován.

Dále je na programu úterního jednání představení druhého materiálu, který představuje balíček opatření na zmírnění energetické chudoby.