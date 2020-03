Národní divadlo nabídne dvě desítky premiér

Praha - Národní divadlo (ND) připravuje v nové sezoně 2020/2021 podobně jako v předchozí dvě desítky premiér. Na repertoáru Činohry ND, Opery ND, Baletu ND a Nové scény ND zůstává 63 titulů. Prodej předplatného bude zahájen 16. března stávajícím předplatitelům a 15. dubna novým zájemcům. Předplatné divadelní sezony 2019/2020 zaznamenalo nárůst tržeb o 43 procent, tedy o více než 3,5 milionu korun proti předchozí sezoně. Novinářům to dnes řekl ředitel ND Jan Burian.

Více než 57 procent předplatného bylo prodáno v pokladnách, proto ND zvyšuje počet pokladních a prodává předplatné nově nejen na Nové scéně, ale i ve Stavovském divadle. Spolu se znovuotevřením zrekonstruované budovy Státní opery otevřené 5. ledna spustilo ND i nový web.

Hospodaření ND v roce 2019 skončilo s vyrovnaným rozpočtem v hlavní činnosti. Ve vedlejší činnosti dosáhlo zisku 8,5 milionu korun. Průměrný plat zaměstnanců ND loni činil 37.160 korun a byl tak meziročně vyšší o 4,48 procenta. V celé ČR to v loňském třetím čtvrtletí bylo 33.697 korun. Výnosy z prodeje služeb byly loni 278,88 milionu korun. Proti loňskému roku jde o nárůst o 16,5 milionu korun.

Národní divadlo podle výroční zprávy ministerstva kultury za rok 2018 mělo schválený rozpočet 808 milionů korun. Po úpravách činil 1,97 miliardy, přes miliardu byly peníze na rekonstrukci Státní opery. Soběstačnost příspěvkové organizace ND včetně hospodářské činnosti loni činila 33,97 procenta.

V roce 2019 mecenáši darovali ND 3,446.585 korun, což je o milion korun více než v roce předešlém. Z darů mecenášů budou v této sezoně podpořeny některé velké premiéry ND - Spící krasavice, Idiot, Tosca či Bon Apétit!.

V novém roce ND plánuje zahájení rekonstrukce pětipodlažního podzemního parkingu pod náměstím Václava Havla. Připravené je také výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace rekonstrukce Nové scény a Provozní budovy B.