Národní divadlo loni zrušilo na 700 představení, je ve ztrátě 250 milionů

Praha - Národní divadlo v koronavirovém roce 2020 odehrálo 519 představení, 684 představení ale muselo zrušit. Stovka představení se přesouvala, první česká scéna stornovala přes 118.000 vstupenek za více než 76 milionů korun. V důsledku chybějících tržeb především za loňská neuskutečněná představení Národní divadlo uvažuje v letošním finančním plánu se ztrátou 250 milionů korun.

Divadlo stejně jako další scény v celé zemi muselo loni zjara přerušit kvůli vládním opatřením hraní pro veřejnost. Od založení Národního divadla to byl nejdelší časový úsek bez kontinuálního uvádění repertoáru, řekl ČTK mluvčí divadla Tomáš Staněk.

Z rozpočtu divadla, který pro rok 2020 činil téměř 1,29 miliardy korun, chybělo v důsledku pandemie na výnosech skoro 231 milionů korun. Národní divadlo je v hospodaření z velké části soběstačné, pro rok 2020 počítalo po znovuotevření Státní opery s výnosy 379 milionů korun, příspěvek od zřizovatele činil 904 miliony. Soběstačnost by tak byla skoro 42 procent, kromě mezd a příslušenství si musí na všechno ostatní vydělat. V běžném chodu utrží měsíčně na vstupném za představení všech souborů ve všech budovách asi 30 milionů korun.

Nakonec ND loni mělo vyrovnaný rozpočet ve výši 1,2 miliardy korun. Pomohlo tomu navýšení státního příspěvku o 161 milion korun a úsporami 82,5 milionu korun na nákladech.

Divadla jsou zatím uzavřená i od počátku letošního roku a ekonomické ztráty se podle vedení ND promítnou i do dalších let. ND se domnívá, že návrat diváků bude pozvolný a na obsazenost a soběstačnost srovnatelné s dobou před pandemií se divadlo dostane až v sezoně 2022/2023.

Národní divadlo se v první vlně pandemie zapojilo do šití roušek, předalo třeba Nemocnici na Homolce přes 11.000 kusů těchto ochranných pomůcek. Herci, hudebníci i tanečníci sice neuvádějí svou produkci na jevištích, od jara ale spustili různé varianty on-line programu, tanečníci třeba zjara také vysílali krátké programy s cvičením pro zájemce. Na jaře se uskutečnilo několik galapředstavení pro omezený počet diváků a v přímém přenosu České televize. Divadlo v on-line prostředí uvádí i edukační programy. Pro školy v distanční výuce uvedlo online interaktivní projekt Volní jako ptáci. Od ledna spustilo podcastový kanál.

Protože pandemie paralyzuje celou evropskou kulturu, zrušeny byly zatím všechny mezinárodní spolupráce a problematické je i byť jen plánování příštích hostování zahraničních umělců.

Vedení ND hned zpočátku pandemie ustanovilo krizový tým, zavedlo interní systém trasování a od prosince zavedlo systém pravidelného testování zaměstnanců antigenními testy přímo v práci. Mezi 3. prosincem a 20. lednem se v ND provedlo 1843 antigenních testů, z toho bylo 26 pozitivních vzorků a z nich následně jako pozitivní potvrdily PCR testy deset vzorků. ND mělo loni 1300 zaměstnanců.