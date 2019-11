Národní archiv výstavou mapuje život Václava Havla v roce 1989

Praha - Cestu Václava Havla z disentu do funkce prezidenta na pozadí událostí konce 80. let představuje výstava Havel na Hrad. Příběh roku 1989, kterou pořádá Národní archiv v Praze. Od středy budou k vidění například dokumenty a fotografie z vězeňského spisu Václava Havla, originál petice za jeho propuštění, ale i počítač, který Havlovi zabavila Státní bezpečnost (StB). Výstava potrvá do 15. prosince.

"Jeho dramatická cesta od uvězněného disidenta, kterým byl na začátku roku 1989, až po jeho jmenování prezidentem v prosinci téhož roku se mi zdálo vhodnou paralelou k důležitým společenským událostem, jež vyústily v přerod naší společnosti z totalitní na demokratickou," uvedla na dnešní vernisáži kurátorka Zora Machková k tomu, proč pro výstavu k 30. výročí sametové revoluce zvolila právě Havlův příběh.

Samotná expozice, která přináší řadu originálních dokumentů, je rozdělena na devět částí. Některé se týkají právě Havlova pobytu ve vězení. Kromě vězeňských fotografií a policejních dokumentů si lidé mohou prohlédnout i plánek Havlovy cely či seznam televizních pořadů, které mu povolili ve věznici sledovat.

"V třetím oddílu nazvaném Společnost se probouzí zas můžete vidět originál petice za propuštění Václava Havla zaslaný předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi. Mezi jinými s podpisem Havlovy pozdější manželky tehdy Dagmar Veškrnové," upozornila Machková. Archiv vystavil také skeny telegramu amerických hereček Sally Fieldové a Goldie Hawnové i dopisů amerických senátorů, ve kterých žádají tehdejšího prezidenta Gustáva Husáka o Havlovo propuštění.

Atmosféru sametové revoluce pak přibližují fotografie z osobního fondu Jiřího Všetečky. Vystaveny jsou ale i zápisy z mimořádného zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa, které se konalo v listopadu 1989 či dopis jejího generálního tajemníka Miloše Jakeše vůdci Sovětského svazu Michailu Gorbačovovi.

Expozice přináší také několik trojrozměrných exponátů - osobní počítač Václava Havla, zabavený StB, dobový vězeňský oděv a zásahovou ústroj příslušníků Sboru národní bezpečnosti, kterou na sobě měli během zásahu proti studentům 17. listopadu 1989. "Symbolickou tečkou celé výstavy je text novoročního projevu Václava Havla," doplnila kurátorka.

Výstavu připravil Národní archiv ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd, Knihovnou Václava Havla, Archivem Kanceláře prezidenta republiky a Kabinetem dokumentace a historie vězeňské služby České republiky.