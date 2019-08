Náročné bylo kráčet jako Noční král, řekl na LFŠ Furdík

Uherské Hradiště - Pro kaskadéra a herce Vladimíra Furdíka, který ve fantasy seriálu Hra o trůny ztvárnil roli Nočního krále, bylo náročné se naučit chůzi této postavy. "Režisér ode mě chtěl, abych kráčel uvolněným krokem, aby v tom bylo vidět, že se na něco těším. Nevěděl jsem, co se po mě chce," řekl dnes na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti Furdík.

Například smrt Nočního krále řešil s režisérem několik dní. Díl v poslední sérii, který celý tvořila velká bitva, se podle Furdíka točil tři měsíce v noci u Belfastu, od ledna do března. "Pršelo, sněžilo, někdy jsem měl chuť to zabalit. Bylo to náročné a drsné. Potom se to ještě měsíc dotáčelo ve studiu," uvedl Furdík, který návštěvníkům LFŠ v ukázkách předvedl, jak vznikaly některé souboje v seriálu.

Seriál HBO se stal celosvětovým fenoménem. První řada seriálu odstartovala v roce 2011, závěrečný díl osmé řady byl uveden letos v květnu. Furdík coby člen kaskadérského týmu měl všechny informace, kdy a jak která postava zemře, což mnozí herci netušili. Věděl také, jak seriál skončí, o čemž fanoušci seriálu spekulovali.

"Musel jsem si dávat pozor na pusu. Ale nijak jsem to neprožíval. Když jste toho součástí, tak se to nedá. Pak jsem se na to podíval v televizi. Prožívám jiné seriály, například Okresní přebor, ten miluju," uvedl Furdík, který byl dublérem mnoha hollywoodských hvězd. Někteří jsou podle něj velmi dobří a brzy se naučí i složitou bitvu. Jiným trvá nácvik scény mnohem déle. "Záleží také na produkci, jestli je na to čas a peníze," uvedl Furdík. U velkých produkcí však mají podle něj kaskadéři dost času na přípravu.

Furdík míní, že kaskadérství se naučit nedá, musí se prožít a získávat zkušenosti postupně. Náročné jsou scény se zvířaty, například přeskoky přes hlavu koní, či technické detaily. Náročné jsou také pády z výšky či scény s ohněm.

Práce kaskadérů je podle něj náročná, nikdo neřeší, jestli na sobě mají těžký kostým nebo se potí pod maskou. "Nikdo se neohlíží na to, jestli jste unavení," uvedl Furdík, kterému se nevyhnula ani zranění. Špatně dopadl při scéně, kdy šplhal po žebříku na hradby, odkud jej odstrčili a měl spadnout do krabic. Dřív se však pustil, ještě se odrazil a byly navíc posunuté krabice, skončil s otevřenou lebkou. Někteří jeho kolegové také skončili na vozíku nebo s kovovými klouby, také přišli o oko. Podle Furdíka je vždy důležité správně vyhodnotit nebezpečí, kaskadér navíc může kdykoliv nějakou práci odmítnout.

Kvůli náročné práci se Furdík udržuje v kondici, nijak to však nepřehání, stačí mu intenzivní dvacetiminutový trénink a běh.