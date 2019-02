Washington - Soudní porota v New Yorku shledala mexického narkobarona Joaquína Guzmána, přezdívaného Prcek, vinným z pašování drog ve velkém měřítku. Oznámil to dnes newyorský soudce Brian Cogan. Mexičan tak patrně stráví zbytek života za mřížemi. Výši trestu má soud oznámit 25. června. Jedenašedesátiletému Guzmánovi byla prokázána vina ve všech deseti bodech obžaloby.

Guzmán při čtení verdiktu seděl a neprojevil žádné pocity. Když porota opustila soudní síň, on a jeho žena si položili ruce na srdce a ukázali si navzájem zdvižený palec.

U nejzávažnějšího bodu obžaloby, tedy členství ve zločinecké organizaci, předepisuje americký trestní zákon doživotní vězení. Odsouzenec navíc nemůže žádat o předčasné propuštění.

Další body obžaloby se týkaly výroby a přeshraničního šíření kokainu, heroinu, metamfetaminu a marihuany a také používání střelných zbraní a praní špinavých peněz.

Verdikt poroty padl po tříměsíčním procesu, během něhož obžalovaný nevypovídal. Před soudem však zaznívala svědectví o brutálních vraždách a mučení nepohodlných osob a soupeřů v drogovém byznysu. Předvoláno bylo více než 50 svědků. Dvanáctičlenná porota složená z osmi žen a čtyř mužů pak o Guzmánově vině či nevině debatovala zhruba 35 hodin.

V lednu 2017 Mexiko Guzmána vydalo do Spojených států, kde bude patrně poslán do vězení s nejvyšší ostrahou. Guzmán pašoval kokain, heroin a další omamné látky jakožto šéf kartelu Sinaloa, který byl podle prokuratury největším dodavatelem drog do USA.

Odhady toho, kolik peněz drogy Guzmánovi vynesly, se liší. V roce 2009 ho magazín Forbes zařadil na seznam nejbohatších lidí na světě s majetkem kolem miliardy dolarů (téměř 23 miliard korun). O rok později ho ale ze seznamu stáhl s odůvodněním, že je obtížné jeho majetek odhadnout.

Americké ministerstvo spravedlnosti v roce 2017 oznámilo, že hodlá zajistit 14 miliard dolarů z Guzmánovy drogové trestné činnosti a nezákonných zisků.

Guzmán, jemuž se přezdívá Prcek kvůli nevelkému vzrůstu, byl patrně nejznámějším narkobaronem na světě poté, co v roce 1993 policie zastřelila Kolumbijce Pabla Escobara.

Guzmánovu legendu přiživily dva dramatické útěky z mexických žalářů a také jeho image Robina Hooda, kterou si pěstoval mezi chudým obyvatelstvem státu Sinaloa.

Guzmánovi se podařilo v Mexiku prchnout z vězení v roce 2001 v koši na prádlo. Až do svého zadržení v roce 2014 se pak pohyboval mezi různými úkryty v horách Sinaloy, střežen soukromou armádou. Znovu pak uprchl v roce 2015 tunelem, který byl prokopán až k jeho cele. V roce 2016 byl zatčen a následující rok vydán do USA.