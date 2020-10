Nařízení o stěhování z kolejí provází zmatek, studenti nesouhlasí

Praha - Nejasnosti a zmatky provázejí nařízené vystěhování studentů z vysokoškolských kolejí. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) sice dnes opatření zmírnil a studenti, co domů nemůžou, mohou na kolejích zůstat, situaci to ale nevyjasnilo úplně. Řada studentů se v opatření neorientuje, na sociálních sítích se nabádají k podepsání petice. Zástupci studentů v prohlášení uvedli, že nesouhlasí s žádným uzavíráním vysokoškolských kolejí ani při úpravě ohlášené Plagou. Podle nich by vysokoškoláci s nákazou bez příznaků mohli nemoc při návratu domů rozvézt do různých částí země.

Fotogalerie

Vláda v pondělí rozhodla, že kvůli situaci kolem šíření koronaviru od středy nesmí na kolejích bydlet studenti s bydlištěm jinde v České republice. Výjimku mají studenti s nařízenou pracovní povinností, studenti lékařských oborů či ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi na školách.

"S ministerstvem zdravotnictví se nám podařilo dohodnout, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou zůstat na kolejích. Stejně tak na nich zůstávají studenti v karanténě. S rektory jsme ve spojení. Přesto, pokud je to možné, prosím všechny, aby se vrátili domů a omezili sociální kontakty," uvedl Plaga. Po sociálních sítích koluje petice, která vládu a krizový štáb žádá o přehodnocení opatření. Autoři argumentují, že řada studentů pracuje nebo se potýká s nepříznivými podmínkami ve svém trvalém bydlišti, a nemají možnost koleje opustit. Vpodvečer měla 2000 podpisů.

Vedení Univerzity Karlovy (UK) dnes po jednání krizového štábu studenty vyzvalo, aby setrvání na kolejích zvážili, každý se ale bude moci sám rozhodnout. Bude-li chtít zůstat, musí do středečních 18:00 odevzdat čestné prohlášení s důvody, pro něž hodnotí svůj odjezd domů jako rizikový pro šíření nákazy. Ubytovací smlouvu lze zrušit také do středy do 18:00. Smlouva pak skončí bez sankcí k 15. říjnu, opustit koleje bude možné do pátku. UK s pražským magistrátem hledá hotely, kde by mohla nabídnout ubytování studentům, již na kolejích nebudou smět být. Už nabízí ubytování v hotelu Krystal za zvýhodněnou cenu 5000 korun za lůžko na měsíc.

Nařízení vystěhovat se z kolejí označil za nesmyslné ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Josef Suchánek. "Existuje nějaké nařízení vlády o tom, že mají studenti odejít z kolejí, ale odchod máme zabezpečovat my, tedy vysoké školy. Nařízení je nesmyslné proto, že to vysoké školy nedokážou zabezpečit. My na kolejích nevíme, kdo u nás bydlí. My umíme rozlišit, kdo nám vrátil klíče a kdo ne, ale ne to, zda student neodjel na 14 dnů například kvůli on-line výuce. Museli bychom to kontrolovat fyzicky, ale nemůžeme to dělat každou hodinu dva dny v kuse. Navíc jsou do toho výjimky, je to totální čurbes," řekl dnes ČTK Suchánek.

Správa kolejí a menzy Univerzity Pardubice zatím neví, jak s doporučením naložit. "Zjišťujeme vše s naším právním oddělením. Měli jsme tu udržovací poplatek, když jsme přerušili výuku, studenti platili 20 procent běžného kolejného. Nevíme, jestli to bude možné dál," řekl ředitel kolejí Jan Brotánek.

Koleje Masarykovy univerzity v Brně byly do pondělního oznámení nových opatření obsazené na 60 procent. Na začátku semestru měly kapacitu naplněnou, ale někteří studenti se odhlásili, když zjistili, že semestr bude distanční. Ti, co zůstali, většinou v Brně pracují a neví, kde by narychlo hledali nové bydlení.

Zmatky doprovázejí omezení provozu i na hradecké univerzitě (UHK). "Studenty jsme už ale informovali, že musí opustit koleje s tím, že se to netýká některých ... výjimek jako třeba studentů, kterým může být uložena pracovní povinnost. Poté se dozvíme, že je další výjimka, je to velmi nepříjemné," řekl ČTK mluvčí UHK Jakub Novák.