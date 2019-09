Narazili jsme na strop, litoval po prohře s Austrálií Hruban

Šanghaj - Čeští basketbalisté navzdory senzačnímu tažení mistrovstvím světa v Číně věděli, že dřív nebo později narazí na výkonnostní strop. A ten podle křídla Vojtěcha Hrubana přišel v dnešním čtvrtfinále s Austrálií, které výběr trenéra Ronena Ginzburga prohrál 70:82 a zahraje si o páté až osmé místo.

"Austrálie výborně bránila, byli na nás výborně připravení. Nechci říct, že nám to nesvědčilo, ale zablokovalo to naši hru. Nedokázali jsme se vyrovnat s tou trošku jinou obranou. Nedokázali jsme si pustit balon, furt jsme hráli z první celý zápas. Dnes rozhodla jejich výborná obrana," řekl novinářům Hruban.

Český tým ztratil zápas ve třetí čtvrtině, v níž po vyrovnaném prvním poločase pustil soupeře až do sedmnáctibodového náskoku. "Pro nás byl zápas tak výjimečný, že o únavě nemůže být řeč. Na to bych se nevymlouval. Dneska byla Austrálie prostě lepší. My jsme věděli, že dříve nebo později tady narazíme na nějaký strop a ten prostě přišel," přidal Hruban.

"Byl tam jeden úsek ve třetí čtvrtině, kdy my jsme nedali dvě střely, udělali jednu dvě chyby v obraně a najednou Austrálie trefila trojky z dálky a bylo to o dvanáct," připomněl Hruban. "Ať jsme potom dělali, co jsme dělali, tak vždycky dokázali zareagovat. Už to bylo vabank, byl tam jeden těžký úsek, kdy trefili tři těžké střely a najednou to bylo o patnáct a bylo hotovo," dodal.

Hruban navzdory zklamání z neúspěšného čtvrtfinále ví, že Češi za sebou mají extrémně vydařený šampionát. Na turnaji se v samostatné historii představili poprvé a mohou i překonat dosavadní československé maximum, kterým je šesté místo z roku 1970.

To basketbalisté minimálně vyrovnají, pokud ve čtvrtek porazí Polsko, se kterým si dvakrát poradili v přípravě před MS. Jeden velký cíl však splnili už postupem ze skupiny: zajistili si místo v olympijské kvalifikaci pro Tokio.

"Je to obrovsky vysoký cíl. Nevyšlo to přímo odtud, ale budeme mít ještě jednu šanci a musíme to zkusit znovu příští léto," řekl Hruban s tím, že i proto na šampionát nikdy nezapomene. "Bylo to pro nás něco speciálního. Zážitky odsud si poneseme hodně dlouho a myslím, že na to budeme všichni hrozně rádi vzpomínat," uvedl.

"Kvůli tomu, jak jsme hráli a ještě doufám, budeme hrát... Obecně tým a atmosféra byly hrozně neuvěřitelné, my si to užíváme každý den. Přestože je to dlouhé, tak nás to pořád táhne dál, protože víme, že hrajeme dobrý basket a chceme to ještě ukázat," přál si.

Hruban navíc ocenil ohlasy fanoušků na vystoupení basketbalistů v Číně. Týmu fandila hokejová hvězda Jaromír Jágr a video-vzkaz jim poslali herci z Dejvického divadla. "Jen děkujeme, nic víc nejde, protože je to neuvěřitelné. Já jsem nečekal, že tohle někdy zažiju," řekl Hruban.

"To je jak z jiného sportu a je to úplně krásný pocit vidět, že za člověkem stojí takových lidí. Škoda, že jsme dneska nedokázali tu jízdu ještě trošku prodloužit. Austrálie je bohužel horký favorit na titul," dodal hráč Nymburka.